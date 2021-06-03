Российские члены экипажа МКС-65 работали в открытом космосе более 7 часов

Двое российских космонавтов Олег Новицкий и Пётр Дубров совершили выход в открытый космос, чтобы выполнить монтажные..

Двое российских космонавтов Олег Новицкий и Пётр Дубров совершили выход в открытый космос, чтобы выполнить монтажные работы на внешней поверхности Международной космической станции.

Планировалось, что бортинженеры пробудут за пределами МКС шесть с половиной часов, но выход продлился 7 часов 19 минут.

Космонавты подготовили к отстыковке модуль «Пирс», прибывший в 2001 году. Летом его место займёт новый модуль «Наука». Также российские члены экипажа 65-й экспедиции МКС установили новую панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования блока «Заря», а старую выбросили в космос. Она должна полностью сгореть в плотных слоях атмосферы.

Кроме того, Новицкий и Дубров установили оборудование для научных экспериментов «Тест» и «Выносливость». Их цель – исследование влияния условий космоса на различные микроорганизмы и материалы.

Это шестой выход в открытый космос с начала года, но для Новицкого и Дуброва он первый.

Сейчас на МКС находится экипаж в составе двух россиян, астронавтов НАСА Марка Ванде Хая, Шейна Кимбро и Кэтрин Макартур, а также японского астронавта Акихико Хосидэ и астронавта Европейского космического агентства Томы Песке.

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