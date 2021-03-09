Традиционное мастерство производство пианино оживает благодаря карантину

Игра на пианино – идеальное хобби для тех, кто застрял дома во время пандемии. И это..

Игра на пианино – идеальное хобби для тех, кто застрял дома во время пандемии. И это не просто предположение. Статистика показывает, что в Великобритании спрос на эти инструменты значительно вырос.

Это стало глотком свежего воздуха для национальной индустрии, которая в последние годы приходила в полный упадок. Если на пике популярности пианино в стране было более 350 мастерских по традиционному производству этих инструментов, теперь же осталась только одна. Это фирма Cavendish Pianos в Йоркшире.

[Адам Кокс, исполнительный директор Cavendish Pianos]:

«Нужно приложить много усилий при создании пианино. И это невозможно сделать только с помощью точных измерений. Иногда нужно просто использовать ощущения, прикосновения. В этом и заключается искусство создания пианино. Это 200 лет традиций и знаний. Будет просто ужасно навеки это потерять».

Небольшая команда мастеров хранит тайны создания инструмента в помещении бывшего ангара. Каждое пианино создаётся вручную. На то, чтобы соединить все детали и натянуть 230 струн, требуется около пяти месяцев.

[Феликс Домбей-Уолкер, производитель пианино]:

«Я работаю здесь меньше года. Это третье пианино, на котором я натягиваю струны, хотя в целом работал с 5-6 инструментами на разных стадиях производства. Удивительно видеть процесс создания от начала до конца».

Как только все молоточки готовы и все струны натянуты, инструмент подключают к машине, которая проверяет механизм на прочность, нажимая на каждую клавишу по 5000 раз.

Джейми Куллум – всемирно известный джазовый исполнитель, а также один из самых популярных в Великобритании пианистов. Он встретился с командой мастеров и назвал их работу искусством.

[Джейми Куллум, пианист]:

«Приходит ощущение музыки в инструменте, который сделан из дерева и металла, в котором одни детали бьют по другим. Это прекрасный механизм, созданный рукой человека».

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