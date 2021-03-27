Дети в карельском посёлке осваивают премудрости мультипликации

Двенадцатилетняя Элина осторожно перемещает пластилиновые фигурки, которые вылепила в студии мультипликации «Домик света». Такая работает в..

Двенадцатилетняя Элина осторожно перемещает пластилиновые фигурки, которые вылепила в студии мультипликации «Домик света». Такая работает в карельском посёлке Эссойла.

[Элина Ильина, ученица]:

«Сейчас я делаю покадровый мультфильм. Двигаю персонажей буквально на миллиметры, и получаются движения персонажей».

Здесь детей учат разным техникам анимации: кукольной, пластилиновой и рисованной. Также преподают режиссуру, рассказывают, как выстраивать сюжет и писать сценарии.

[Лидия Яковлева, выпускница арт-студии «Домик света»]:

«Когда я пришла сюда первый раз, вот мы начинали рисовать, потом мы познакомились с компьютерами и так далее. И мне это очень понравилось. Всегда хотелось совмещать и творчество, и какие-то новые технологии. А здесь это получалось на 100 процентов».

В посёлке живёт меньше 2000 человек, но недостатка в учениках в арт-студии нет.

[Олег Обносов, основатель арт-студии]:

«Студии на селе можно создавать. Это самое важное. Она интересна. Интересна и детям, и взрослым. Работать удобно тоже. Текучки такой нет сейчас, дети не убегают, учатся. Для меня это самое важное».

Студия располагается в Центре карельской культуры. В 2009 году здесь создали первый мультфильм на карельском языке. Он называется «В гостях у бабушки». Все остальные мультипликационные истории тоже озвучивают на карельском.

Ученики арт-студии участвуют в различных российских фестивалях. Они показывали свои работы в Москве, Санкт-Петербурге, Златоусте и других городах.

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