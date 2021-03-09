Британские дети возвращаются за школьные парты

Миллионы английских детей и подростков снова вернулись за школьные парты. До этого они два месяца провели..

Миллионы английских детей и подростков снова вернулись за школьные парты. До этого они два месяца провели на домашнем обучении. Это был второй длительный перерыв за время пандемии.

Возобновление работы школ – первый шаг в поэтапном ослаблении карантинных мер в Великобритании. В общей сложности их будет четыре. Для родителей это означает, что они смогут вернуться к полноценной работе после месяцев, проведённых в изоляции с детьми.

Директор одной из школ в лондонском районе Саттон говорит, что дети рады вернуться к урокам.

[Джеймс Фишер, директор школы]:

«Я вижу, что очень многие дети в восторге. Они очень рады, что вернулись в школу, что возобновили обучение. Но мы готовы к любым несоответствиям, которые могут возникнуть в их поведении, мы готовы и к этому».

Британские родители, учителя, детские психологи, социальные работники и общество в целом почти в один голос говорили, что детям необходимо вернуться в школы. Они были готовы к этому, несмотря на существующие ограничения, включая массовое тестирование и обязательное ношение масок для старших детей.

[Джеймс Фишер, директор школы]:

«Конечно, возвращать детей в школы непросто. Все, будь то учителя, студенты или семьи, переживают. Мы решаем всё это благодаря коммуникации. Также пытаемся максимально привлечь людей к принятию решений».

С начала пандемии в Великобритании зафиксировали 124 500 случаев смерти от COVID-19 в течение 28 дней после положительного теста на вирус. Это пятый самый высокий показатель в мире, а также самый высокий в Европе.

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