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Паралёты и пакистанская кухня: в Исламабаде прошёл фестиваль туризма

Паралёты и пакистанская кухня: в Исламабаде прошёл фестиваль туризма

Туристический фестиваль в Исламабаде привлёк сотни гостей. Самым отчаянным предлагают полетать на мотодельтаплане или паралёте и..

Дата загрузки: 2021-03-10

Туристический фестиваль в Исламабаде привлёк сотни гостей. Самым отчаянным предлагают полетать на мотодельтаплане или паралёте и полюбоваться с воздуха пакистанской столицей.

[Хамза Валид, гость фестиваля]:
«Это было здорово, я летел над землёй. Казалось, что сижу в дроне. Я рассмотрел всё очень хорошо. Мне понравилось».

Ну а поклонников наземного транспорта ждёт выставка классических автомобилей. В числе экспонатов – Ferrari, Porsche, Rolls-Royce, Volkswagen и множество других.

[Мохаммад Хамза, гость фестиваля]:
«Я хотел увидеть ретроавтомобили и даже взял с собой детей, чтобы они тоже посмотрели. Такие машины обычно не встретишь на дорогах».

На фестивале также можно послушать традиционную музыку, попробовать блюда местной кухни и купить товары пакистанских ремесленников.

[Сарудж Анджум, гостья фестиваля]:
«Фестиваль замечательный, здесь много людей и много торговых палаток. Сюда привезли издалека разные товары, поэтому я много чего купила».

Пакистан, как и многие другие страны, пострадал от пандемии. Однако сейчас, по словам властей, ситуация улучшается, поэтому и решили провести фестиваль.

Мероприятие посвящено культуре Исламабада. Также оно направлено на популяризацию города среди туристов. Фестиваль продлился три дня.
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