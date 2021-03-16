Учёные на шаг приблизились к разгадке Антикитерского механизма

Древнегреческие астрономы следили за движением планет и их спутников, а также считали, что Солнце вращается вокруг..

Древнегреческие астрономы следили за движением планет и их спутников, а также считали, что Солнце вращается вокруг Земли. А помогал им в этом Антикитерский механизм – астрономический калькулятор, который считали технологическим чудом древности. Сегодня его называют самым старым аналоговым компьютером в мире.

Устройству примерно 2000 лет. Его обнаружили ныряльщики за губками недалеко от острова Анткитера в Эгейском море в 1901 году. Внутренности механихма напоминают часы. Около 30 бронзовых шестерён использовали, чтобы вычислять фазы луны, затмения и другую астрономическую информацию, относящуюся к определённым датам.

Теперь же британские учёные объявили, что расшифровали принцип работы зубчатого механизма устройства, с помощью которого предсказывали астрономические события. Они также создали действующую компьютерную модель.

Полный принцип работы оставался неизвестным. Кроме того, в руках учёных было всего 82 детали. То есть треть всего устройства.

[Тони Фрит, участник исследования]:

«Рентгеновские снимки дали нам огромное количество дополнительной информации о том, что находится внутри каждого из этих 82 фрагментов».

Исследователи говорят, что это открытие на шаг приблизило их к пониманию всех возможностей устройства и того, насколько точно оно предсказывало астрономические события. Теперь они планируют воссоздать механизм по старинным методикам.

[Тони Фрит, участник исследования]:

«Это очень фундаментальная часть нашей технологической истории, и истоки зарождения идей для создания компьютерных механизмов находятся в глубокой древности».

При этом исследователи до сих пор не могут понять, каким образом древние люди могли создать подобный механизм. Так, в наши дни некоторые его детали невозможно сделать без токарного станка.

Короткая ссылка на эту страницу: