Учёные на шаг приблизились к разгадке Антикитерского механизма
Древнегреческие астрономы следили за движением планет и их спутников, а также считали, что Солнце вращается вокруг..
Дата загрузки: 2021-03-16
Устройству примерно 2000 лет. Его обнаружили ныряльщики за губками недалеко от острова Анткитера в Эгейском море в 1901 году. Внутренности механихма напоминают часы. Около 30 бронзовых шестерён использовали, чтобы вычислять фазы луны, затмения и другую астрономическую информацию, относящуюся к определённым датам.
Теперь же британские учёные объявили, что расшифровали принцип работы зубчатого механизма устройства, с помощью которого предсказывали астрономические события. Они также создали действующую компьютерную модель.
Полный принцип работы оставался неизвестным. Кроме того, в руках учёных было всего 82 детали. То есть треть всего устройства.
[Тони Фрит, участник исследования]:
«Рентгеновские снимки дали нам огромное количество дополнительной информации о том, что находится внутри каждого из этих 82 фрагментов».
Исследователи говорят, что это открытие на шаг приблизило их к пониманию всех возможностей устройства и того, насколько точно оно предсказывало астрономические события. Теперь они планируют воссоздать механизм по старинным методикам.
[Тони Фрит, участник исследования]:
«Это очень фундаментальная часть нашей технологической истории, и истоки зарождения идей для создания компьютерных механизмов находятся в глубокой древности».
При этом исследователи до сих пор не могут понять, каким образом древние люди могли создать подобный механизм. Так, в наши дни некоторые его детали невозможно сделать без токарного станка.
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