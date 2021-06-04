За редкую рукопись Ньютона предполагают выручить на торгах до 1 млн евро

Редкую рукопись Исаака Ньютона выставят на аукцион Christie's в Лондоне. Она написана в период с мая..

Редкую рукопись Исаака Ньютона выставят на аукцион Christie’s в Лондоне. Она написана в период с мая по июль 1694 года. Её оценочная стоимость – от 700 тысяч до одного миллиона евро.

Рукопись представляет собой полторы страницы текста на латыни. 39 строк написал сам Ньютон. Ещё 14 строк и две диаграммы написаны шотландским математиком и астрономом Дэвидом Грегори, с которым английский учёный в то время тесно сотрудничал.

В рукописи содержатся поправки к первому изданию научного труда «Математические начала натуральной философии», опубликованной в 1687 году.

В 1693 году, до работы над исправлениями, у Ньютона, известного сложным характером, произошёл нервный срыв.

[Томас Веннинг, сотрудник компании Christie’s]:

«Приступив к исправлениям в 1694 году, он не мог спать. В его уме, одном из величайших в мире, снова рождается множество идей. И мы можем видеть, с какой скоростью из-под его пера выходят строки. Он был очень вдохновлён тем, что мог снова работать над своим величайшим трудом».

Труд «Математические начала натуральной философии» состоит из трёх книг. В них сформулированы закон всемирного тяготения и три закона движения, которые стали основой классической механики. В рукописи есть примечания к ключевым разделам каждой книги.

Необходимость переиздания труда возникла из-за критики со стороны других математиков. Многие не понимали третьего закона механики и скептически относились к концепции тяготения. Сам Ньютон предпочитал публично не высказываться об этой теории. При этом в личной переписке он допускал возможность существования сверхъестественной природы тяготения.

[Кейт Мур, главный библиотекарь Королевского общества]:

«Ньютон яростно спорил с естествоиспытателем Робертом Гуком и обижался на некоторые слова учёного. Но Ньютону это пошло на пользу, потому что он улучшил свой труд».

Благодаря научным открытиям Ньютон достиг большой славы ещё при жизни.

[Кейт Мур, главный библиотекарь Королевского общества]:

«Думаю, «Математические начала» Ньютона изменили взгляд людей на Вселенную. И до открытий Эйнштейна в XX веке ничего подобного не было. Этот труд изучали много поколений математиков и натурфилософов».

Ньютон родился в 1642 году и скончался в 1727-м, прожив 84 года. Его научные труды посвящены математике, физике и механике.

Аукцион дома Christie’s состоится в Лондоне 8 июля.

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