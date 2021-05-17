В Вашингтоне – нехватка бензина, несмотря на восстановление работы Colonial

В столице США по-прежнему наблюдается нехватка бензина после кибератаки на крупнейшую в стране сеть топливных трубопроводов..

В столице США по-прежнему наблюдается нехватка бензина после кибератаки на крупнейшую в стране сеть топливных трубопроводов Colonial. Работу системы восстановили, и официальные лица обещают, что скоро всё придёт в норму.

Шесть дней приостановки не смогли не сказаться на поставках. Кроме того, люди начали в панике скупать топливо, что привело к острой нехватке во многих штатах.

Заправки на юго-востоке США исчерпали запасы, и клиенты с трудом заправляют свои машины.

[водитель]:

«Мне придётся снова заправиться, прежде чем доберусь до Северной Каролины. Там большая нехватка бензина, так что мне, вероятно, придётся заправиться по дороге».

По мере того как ограничения социального дистанцирования ослабляются, и всё больше американцев отправляются в поездки, цены на бензин выросли до рекордного за последние годы уровня.

По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя стоимость по стране превысила 3 доллара. Это самый высокий уровень с 2014 года.

Оператор Colonial заявляет, что цены скоро нормализуются. Но перебои с подачей пока устранить не удаётся.

Между тем, хакерская группа DarkSide, виновная в атаке на трубопровод, объявила о прекращении своей деятельности. Об этом написали Wall Street Journal и New York Times. При этом группа заявила, что взломала системы ещё четырёх компаний, включая дочернюю фирму Toshiba в Германии.

Colonial пока не говорит, каким образом удалось совершить кибератаку, а также не сообщает, заплатила ли она хакерам выкуп за похищенные данные. Однако Bloomberg News объявил, что оператор передал вымогателям почти пять миллионов долларов.

Американские законодатели уже представили в Конгрессе законопроект, который защитит трубопроводы и другую инфраструктуру от кибератак в будущем.

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