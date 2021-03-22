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Парижане игнорируют локдаун и массово выходят на прогулки

Парижане игнорируют локдаун и массово выходят на прогулки

Толпы парижан гуляют вдоль Сены, игнорируя новый четырёхнедельный локдаун. Он начался в субботу и охватил почти..

Дата загрузки: 2021-03-23

Толпы парижан гуляют вдоль Сены, игнорируя новый четырёхнедельный локдаун. Он начался в субботу и охватил почти треть населения Франции. Ужесточение «антиковидных» мер коснулось и департамента Париж. Однако многие говорят, что уже устали от ограничений.

[житель Парижа]:
«Я занимаюсь спортом, играю в баскетбол, но после первого локдауна так и не смог возобновить тренировки. Так что это немного сложно. У меня остались только танцы и музыка, поэтому мы с друзьями вышли потанцевать и подышать свежим воздухом».

[жительница Парижа]:
«Можно увидеть, как все едят, снимая маски. Поэтому локдаун мало что меняет».

Власти Франции объявили о новых ограничительных мерах на прошлой неделе. Но сейчас локдаун мягче, чем в предыдущие два раза. Людям разрешили выходить на улицу заниматься спортом.

Помимо супермаркетов, могут работать книжные и цветочные магазины, а также магазины, торгующие шоколадом. Также разрешили не закрываться обувным мастерским и парикмахерским. Однако салоны красоты пока не работают.
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