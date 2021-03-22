Над Теотиуаканом в день весеннего равноденствия взлетели воздушные шары
В Теотиуакан в день весеннего равноденствия обычно приезжают тысячи туристов. Но в этом году на величественной..
Дата загрузки: 2021-03-23
Вход в Теотиуакан закрыли на несколько дней, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Однако туристы всё же приехали и гуляют поблизости.
[жительница Мексики]:
«В прошлом году этот день выпал на начало пандемии, и в стране всё закрыли. Сейчас опять действуют меры предосторожности. Но я всё равно хотела прийти сюда и ощутить духовный покой, который можно обрести в этом месте».
А в Мехико весеннее равноденствие всё же отпраздновали. Местные жители собрались на площади Сокало и проводят традиционные церемонии.
[житель Мехико]:
«Мы подносим цветы, исполняем танцы и песни для божества, дающего жизнь. Это принесёт процветание, изобилие, гармонию и радость».
Весеннее равноденствие выпадает на двадцатые числа марта. В древности считалось, что в этот день в северном полушарии наступает весна. Многие индейцы стараются встретить весеннее равноденствие в Теотиуакане, чтобы зарядиться позитивной энергией на весь год.
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