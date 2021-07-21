Как служебные собаки выпускают пар на австралийской ферме
Поля, овцы, трава, пруд... Что может быть лучше для домашних собак, которые обычно ведут сидячий и..
Дата загрузки: 2021-07-21
На одной из австралийских ферм в штате Квинсленд псам дают возможность вдоволь насладиться тем, ради чего их создала природа.
[Джон Борг, владелец фермы]:
«Это служебные собаки, и они хотят служить».
На ферме городских собак обучают охранять стадо, развивают их выносливость и просто дают возможность растратить энергию, накопившуюся за время сидения дома.
[Джон Борг, владелец фермы]:
«Эти собаки создают проблемы: начинают подпрыгивать у заборов, лаять, рыть ямы, гоняться за машинами и так далее».
У себя дома пёс по кличке Локи делает почти то же самое. Но его хозяйка говорит, что такая смена обстановки идёт собаке на пользу.
[Аманда Вассало, хозяйка Локи]:
«Я думаю, что он расслабляется, как только приезжает сюда и начинает бегать по кругу. Потом он идёт домой и становится намного спокойнее».
Через этот центр проходят и собаки из приюта перед тем, как их заберут в новые дома.
[Пенни Бришке, руководитель приюта]:
«За последний год у нас было около 70 собак, которые относятся к служебным породам или их помесям. Главное, на что мы обратили внимание, что они невероятно приободрились в такой среде».
Владелец фермы тоже рад. Он видит своё призвание в том, чтобы помогать собакам и их владельцам.
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