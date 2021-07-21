Как служебные собаки выпускают пар на австралийской ферме

Поля, овцы, трава, пруд... Что может быть лучше для домашних собак, которые обычно ведут сидячий и..

Поля, овцы, трава, пруд… Что может быть лучше для домашних собак, которые обычно ведут сидячий и лежачий образ жизни во дворах своих хозяев?

На одной из австралийских ферм в штате Квинсленд псам дают возможность вдоволь насладиться тем, ради чего их создала природа.

[Джон Борг, владелец фермы]:

«Это служебные собаки, и они хотят служить».

На ферме городских собак обучают охранять стадо, развивают их выносливость и просто дают возможность растратить энергию, накопившуюся за время сидения дома.

[Джон Борг, владелец фермы]:

«Эти собаки создают проблемы: начинают подпрыгивать у заборов, лаять, рыть ямы, гоняться за машинами и так далее».

У себя дома пёс по кличке Локи делает почти то же самое. Но его хозяйка говорит, что такая смена обстановки идёт собаке на пользу.

[Аманда Вассало, хозяйка Локи]:

«Я думаю, что он расслабляется, как только приезжает сюда и начинает бегать по кругу. Потом он идёт домой и становится намного спокойнее».

Через этот центр проходят и собаки из приюта перед тем, как их заберут в новые дома.

[Пенни Бришке, руководитель приюта]:

«За последний год у нас было около 70 собак, которые относятся к служебным породам или их помесям. Главное, на что мы обратили внимание, что они невероятно приободрились в такой среде».

Владелец фермы тоже рад. Он видит своё призвание в том, чтобы помогать собакам и их владельцам.

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