Рыбная ферма в Азад-Кашмире приютила осиротевших гималайских медведей

Этих детёнышей гималайского медведя зовут Шарда и Нарда. Они осиротели в младенчестве. Малышей нашли высоко в..

[Мохаммад Ашраф, сотрудник рыбной фермы в Атхмукаме]:

«Тогда они были маленькими, как котята, и едва открывали глаза».

Этих детёнышей гималайского медведя зовут Шарда и Нарда. Они осиротели в младенчестве. Малышей нашли высоко в горах на территории Азад-Кашмир, которая де-факто входит в состав Пакистана. Деревенские жители передали медвежат сотрудникам рыбной фермы в Атхмукаме.

Охранники фермы и добровольцы искали мать детёнышей почти два месяца, но безуспешно. Тем временем сотрудники рыбного хозяйства пытались выходить малышей.

[Мохаммад Ашраф, сотрудник рыбной фермы в Атхмукаме]:

«Когда мы привезли их, вообще не знали, что с ними делать и как о них заботиться. Мы впервые выхаживали медвежат. Сначала несколько дней мы их пеленали и кормили молоком из бутылочки. Затем сделали небольшую клетку и перенесли туда».

Гималайские медведи рождаются очень маленькими и весят не больше 400 граммов. Первые 30 дней жизни они совсем беспомощные.

Шарду и Нарду кормили молоком два месяца. Потом перевели на фрукты и овощи. Сейчас они также едят продукты из пшеницы и кукурузы. Хотя гималайские медведи и относятся к хищникам, но их рацион на 85% состоит из растительной пищи.

Медвежата стали местными звёздами. Их каждый день навещают и взрослые, и дети.

[Чаудри Муззамиль, школьник]:

«Сначала они были маленькими, но я их очень боялся. Постепенно мы стали сближаться. Теперь играем с ними каждый день и смотрим на них всякий раз, когда проходим мимо».

Гималайские медведи ведут полудревесный образ жизни, поэтому подросшие детёныши постоянно забираются на деревья или на постройки, которые находятся на рыбной ферме.

Между тем, взрослея, медвежата становятся агрессивнее, поэтому для них ищут более подходящий дом.

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