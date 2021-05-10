В больницы Индии для помощи направят военных медиков в отставке

В индийские больницы для помощи направят сотни военных медиков в отставке. Они должны будут поддержать систему..

В индийские больницы для помощи направят сотни военных медиков в отставке. Они должны будут поддержать систему здравоохранения, которая оказалась на грани коллапса из-за растущей волны коронавирусных больных. Об этом сообщило Министерство обороны.

В стране регистрируют рекордные уровни заболеваемости и смертей от COVID-19. В воскресенье вторые сутки подряд умерших было более 4000. При этом уже несколько дней ежедневно выявляют более 400 тысяч новых заболевших. Звучат призывы ввести общенациональный «локдаун».

Как ожидается, около 400 военных медиков будут служить по контракту максимум по 11 месяцев. До этого их в основном привлекали для проведения онлайн-консультаций с пациентами.

В индийских больницах не хватает кислородных баллонов, а в палатах интенсивной терапии больных кладут по двое на одну койку. Морги и крематории также работают на грани возможностей. Одновременно эксперты отмечают, что реальное число смертей и заболевших может быть намного больше.

При этом премьер-министра Нарендру Моди критикуют за то, что последние два месяца, несмотря на рост числа заболевших, он разрешал проводить большие собрания людей, религиозные фестивали и политические демонстрации.

Многие штаты самостоятельно вводят жёсткие меры. Так, в Нью-Дели ещё на неделю продлили строгий карантин, а также остановили работу метро.

[Сима Кашьяп, жительница Нью-Дели]:

«Я не смогу ездить на работу на метро, и это вызовет много проблем. Почему правительство это делает? Оно не должно мешать. Почему из-за коронавируса остановили метро? Люди должны сами себя контролировать и не выходить». [Рахул, житель Нью-Дели]:

«Я работаю в больнице… Сейчас иду на вечернюю смену. Но как я ночью вернусь домой? У меня нет денег на такси».

Многие страны предоставили Индии гуманитарную помощь. Так, Объединённые Арабские Эмираты доставили 300 тонн медикаментов и оборудования из Дохи. При этом авиакомпания Emirates airline объявила, что будет привозить новые партии из Дубая в десять индийских городов бесплатно.

В стране выявили более 22 миллионов заразившихся коронавирусом. Скончалось более 246 тысяч пациентов.

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