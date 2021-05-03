День траура: в Израиле помянули погибших на религиозном фестивале

В Израиле в воскресенье был объявлен траур по погибшим на религиозном празднике Лаг ба-Омер на горе..

В Израиле в воскресенье был объявлен траур по погибшим на религиозном празднике Лаг ба-Омер на горе Мерон в Галилее. У правительственных зданий приспущены флаги.

Инцидент произошёл в минувшую пятницу. На горе были десятки тысяч человек – в основном, ультраортодоксальные иудеи. Когда люди спускались по узкому и скользкому проходу, началась давка. В итоге погибло 45 человек, десятки получили травмы. Несколько человек находятся в критическом состоянии.

Свидетели рассказывают о пирамидах из человеческих тел, в которых были и дети.

В воскресенье на место трагедии несли свечи и цветы. Массовая гибель людей взбудоражила всю страну.

[Исраэль Фейнер, житель Лос-Анджелеса]:

«Это, вероятно, одна из самых больших трагедий за много лет. Это потрясло всех». [Велвел Бревда, раввин]:

«Наши сердца разбиты на миллионы кусочков. Нет слов, чтобы описать ощущения всей страны. Куда бы вы не пошли, везде слышны стенания, и люди охвачены грустью».

По данным израильских СМИ, в целом мероприятие посетило около 100 тысяч человек. При этом власти рекомендовали ограничить число 10-ю тысячами.

В предыдущие годы к горе Мерон приезжало до полумиллиона паломников. И уже тогда звучали предупреждения, что место праздника небезопасное.

Теперь же власти и полицию обвиняют в том, что они не ограничили число участников, чтобы не вызывать гнева ультраортодоксальных раввинов и политиков.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал провести расследование.

Среди погибших есть иностранцы Так, известно, что умерли граждане США. Также администрация Джастина Трюдо подтвердила гибель двоих канадцев.

Праздник Лаг ба-Омер ежегодно проводят у места захоронения Рабби Шимона Бара Йохая. Он был одним из самых видных еврейских законоучителей, живших во II веке.

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