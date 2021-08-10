Фестиваль русских колокольных звонов прошёл в Ярославской области

Колокольный звон разливается над городом Тутаев в Ярославской области. Своё умение демонстрируют тридцать звонарей из России и Беларуси. Они исполняют и церковную музыку, и собственные мелодии.

[Дмитрий Рожков, звонарь из Тверской области]:

«Колокольня – это уникальный инструмент, которым не вы управляете, а он вами. То есть, когда вы поднимаетесь, встаёте к станку и первый раз трогаете струны колокольные, как я сейчас, и колокольня вас ведёт. Колокольный звон ещё называют «молитвой в бронзе»».

В фестивале участвуют и мастера своего дела, и новички. Самому юному звонарю – 14 лет.

[Коля Шеховцев, звонарь]:

«Я, когда услышал колокольный звон, подумал: что если мне тоже стать звонарём. Поэтому я подумал, что смогу научиться этому искусству. Я им увлекаюсь уже с четырёх лет».

Колокола для фестиваля отливали на местном заводе ярославского мастера Николая Шувалова.

[Николай Шувалов, директор завода]:

«У нас они ни по внешнему виду, ни по звучанию не отличаются от старинных. Они очень хорошо вписываются в старинный ансамбль. Если где-то не хватает какого-то колокола, мы – раз туда. Через год по внешнему виду уже не отличить – старинный колокол. И по звучанию то же самое».

В местном художественном музее литья колоколов хранятся как старинные изделия, так и отлитые в России в период начала возрождения этого мастерства в 80-х и 90-х годах прошлого века.

Здесь хранятся и русские колокола, и европейские, из которых извлекают звук, раскачивая купол. В русских в основном раскачивают язык. Также есть колокол, по которому бьют колотушкой.

[Александр Михайлов, куратор музея]:

«Обычно спрашивают: «А что самое главное в колокольном звоне?» Я давно звоню, и я всегда говорю, что – тишина. Это то, чего нам не хватает. А в тишине звучит всё: хороший человеческий голос, хороший музыкальный инструмент и, конечно, историческое звучание наших русских колоколов».

На Руси колокола начали появляться в конце X века. Отливали их в Москве, Великом Новгороде, Пскове и других городах. В 20-х – 30-х годах прошлого столетия советские власти уничтожили десятки тысяч колоколов, которые были историческим и культурным наследием России.

Фестиваль русских колокольных звонов прошёл в Тутаеве в пятый раз.

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