Фестиваль воздушных шаров прошёл в Нью-Джерси

Более 100 надувных гигантов украсили небо над американским штатом Нью-Джерси. Здесь проходит 38-й ежегодный фестиваль воздушных..

Более 100 надувных гигантов украсили небо над американским штатом Нью-Джерси. Здесь проходит 38-й ежегодный фестиваль воздушных шаров.

В прошлом году мероприятие отменили из-за пандемии. В этом на поле в округе Хантердон собрались десятки тысяч зрителей. Погода выдалась отличная – солнце и лёгкий ветер.

А кое-кому даже выходить из дома не пришлось. Так, местная жительница Кайра встретила воздушный шар прямо на своём заднем дворе.

[Кайра Граймс, жительница Флемингтона]:

«Я живу здесь во Флемингтоне, штат Нью-Джерси, 13 лет, и у меня на заднем дворе никогда не было воздушных шаров. Я так рада, потому что сегодня утром мы наблюдали за ними с нашего крыльца, и вдруг прямо над нашим домом пролетел воздушный шар. Я подумала: «Приземляйтесь!» И они приземлились. Я очень счастлива». [Элейн Дебсио, участница фестиваля]:

«Я действительно думала, что мы сейчас сядем прямо на дом. А потом мы немного отлетели и приземлились на их дворе». [Мэриан Велтер, участница фестиваля]:

«Потом мы увидели всех жителей дома, они все вышли и махали нам. Все в восторге».

Помимо стандартных воздушных шаров в фестивале участвуют аэростаты необычных форм.

Это ежегодное мероприятие считается крупнейшим летним фестивалем воздушных шаров и музыки в Северной Америке.

А первый воздушный шар в мире создали в 1783 году. Его авторами были французские изобретатели братья Монгольфье.

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