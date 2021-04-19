Великобритания простилась с принцем Филиппом
Королева Елизавета II, её семья и вся Великобритания в минувшие выходные простились с принцем Филиппом, который..
Дата загрузки: 2021-04-20
С Филиппом прощались в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Церемония была только для самых близких родственников по причине пандемии. Многолюдных траурных церемоний не устраивали по той же причине. На похоронах помимо Елизаветы были принцы Чарльз, Уильям и Гарри.
Филипп, герцог Эдинбургский, умер в возрасте 99 лет.
[Джастин Уэлби, архиепископ Кентерберийский]:
«С ним никогда не было скучно. Он не мог утомить кого-то, даже если бы хотел. Это был один из его талантов. Он разбирался в вещах. Он хорошо учился и очень много читал, поэтому он умел выражать своё мнение, и он ожидал, что вы что-то скажете ему в ответ».
Филипп женился на Елизавете в 1947 году. Он помог молодой королеве адаптировать монархию в период после Второй мировой войны. Теперь же 94-летняя королева овдовела.
В субботу по всей Великобритании были слышны залпы пушек, в память о жизни принца Филиппа.
Оружейные салюты прошли в Кардиффском и Эдинбургском замках, а также в Портсмуте, где морские офицеры стреляли из орудий у городской гавани.
Герцог Эдинбургский во время войны служил в Королевском флоте и отмечался за храбрость. Он говорил, что ему было трудно отказаться от военной карьеры, которую он любил, и взять на себя работу консорта монарха, для которой не было чётких предписаний.
[жительница Великобритании]:
«Я много лет назад планировала приехать в Виндзорский замок. Так грустно, что не было масштабных похорон, какими они должны быть. Конечно, мы знаем, что все скорбят в душе, но приятно, когда есть возможность выразить свою любовь. А его любили».
Принца также помянули минутой молчания в школе Гордонстоун на северо-востоке Шотландии. Сюда он впервые приехал 13-летним мальчиком в 1934 году и пять лет проучился в местной школе-интернате.
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