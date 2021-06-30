Исторический визит: глава МИД Израиля впервые официально посещает ОАЭ

Глава МИД Израиля Яир Лапид прибыл в Объединённые Арабские Эмираты. Это первый официальный визит представителя израильского правительства в страну Персидского залива. Лапид назвал его историческим.

В сентябре прошлого года ОАЭ и Бахрейн заключили договор о нормализации отношений с Израилем. С тех пор Арабские Эмираты и еврейское государство подписали более десятка торговых соглашений и пактов о сотрудничестве.

В рамках визита Лапид открыл посольство Израиля в Абу-Даби. Пока оно будет находиться во временном помещении, потом для него выделят постоянное.

[Яир Лапид, глава МИД Израиля]:

«Израиль хочет жить в мире со всеми соседями. Мы никуда не уйдём. Ближний Восток – наш дом, здесь мы и останемся».

Министр также призвал лидеров стран региона начать мирные переговоры с Израилем.

Как ожидается, израильское консульство откроется также в Дубае. Кроме того, страна примет участие во всемирной выставке Экспо-2020 в октябре этого года. Тоже в Дубае. Там помимо Израиля будут участвовать почти 140 стран и регионов.

ОАЭ и Бахрейн подписали мирное соглашение с Израилем при посредничестве США. Они стали третьей и четвёртой арабской страной, нормализовавшей отношения с еврейским государством, не дожидаясь разрешения арабо-израильского конфликта. Ранее это сделали Египет и Иордания – в 79-м и 94-м годах соответственно.

В 2020-м мирные соглашения с Израилем также заключили Судан и Марокко. А Саудовская Аравия открыла своё небо для воздушного сообщения между Объединёнными Арабскими Эмиратами и Израилем.

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