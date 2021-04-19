Чехия и Россия высылают дипломатов из Москвы и Праги

Россия объявила, что высылает 20 дипломатов из посольства Чехии в Москве. Их объявили персонами нон грата..

Россия объявила, что высылает 20 дипломатов из посольства Чехии в Москве. Их объявили персонами нон грата в связи с недружественными действиями чешской стороны. Ранее из Праги выслали 18 работников российского посольства, признав их сотрудниками спецслужб.

Этот дипломатический скандал разгорелся после того, как чешские власти получили новые данные. Согласно ним, российские спецслужбы причастны ко взрыву склада боеприпасов в деревне Врбетице в октябре 2014 года. Тогда в результате инцидента погибло два человека, сотни человек были эвакуированы.

Кроме того, чешская полиция объявила, что разыскивает двух граждан России, которые имеют при себе по несколько паспортов на разные имена. Как предполагается, во время взрыва они были на территории Чехии.

Это сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Они оформили разрешение на посещение склада под именами Руслана Боширова и Александра Петрова. А на территорию Чехии въехали по паспортам Николая Попа и Руслана Табарова.

Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек отменил визит в Москву, который был запланирован на 19 апреля. При этом МИД России объявил, что все меры чешских властей будут встречены ответными действиями.

Россия называет обвинения Праги абсурдными, поскольку чешские власти ранее возлагали ответственность за взрыв на владельцев склада. Москва также обвиняет Прагу в «стремлении угодить Соединенным Штатам на фоне недавних санкций США в отношении России».

Стоит отметить, что Анатолия Чепигу и Александра Мишкина в Великобритании считают причастными к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль нервно-паралитическим веществом «Новичок».

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