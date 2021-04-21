Из-за дефицита лекарств кубинцы переходят на лечение травами

Жительница кубинской столицы Дайана Родригес говорит, что её сын страдает от чесотки. Но она не может..

[Дайана Родригес, жительница Гаваны]:

«Лекарств нет. Нам нужны бензилбензоат и другое белое лекарство от зуда. Раньше это всё было в аптеках. Теперь нет, поэтому мы используем травы».

Жительница кубинской столицы Дайана Родригес говорит, что её сын страдает от чесотки. Но она не может найти лекарств, которые ему прописал врач. В аптеках Гаваны дефицит. В итоге женщина была вынуждена обратиться к нетрадиционной медицине и лечить сына травами.

На Кубе продолжается худший за десятилетия экономический кризис. Нехватка лекарств привела к тому, что в столице уже зафиксировали локальную вспышку чесотки. Врачи сами объясняют людям, какие травы помогают при зуде. В одном из случаев они посоветовали использовать ветеринарный препарат.

Магазины по продаже лекарственных трав процветают.

[Флоренсио Чавес, торговец лекарственными травами]:

«Ко мне приходят за чем-то от зуда и инфекций. Я говорю им, что у меня есть, а мне отвечают, что это именно то, что нужно».

Система здравоохранения Кубы была построена при Фиделе Кастро. Со временем она пришла в упадок. По данным профильного министерства, наблюдается дефицит более 110 базовых лекарств.

[Йоланда Перес, жительница Гаваны]:

«Очень плохо. Очереди выстраиваются в аптеки ещё с ночи. Приходят тысячи человек. У меня глаукома, но уже шесть месяцев я не могу купить латанопрост. Я не могу стоять всю ночь, поскольку я одна». [Хорхе, житель Гаваны]:

«Я ищу антибиотики, но пока не могу найти. Не могу найти антибиотики от инфекции лёгких».

Кубинцы также создали группы в социальных сетях, где обмениваются лекарствами и другими товарами первой необходимости.

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