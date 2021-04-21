Из-за дефицита лекарств кубинцы переходят на лечение травами
Жительница кубинской столицы Дайана Родригес говорит, что её сын страдает от чесотки. Но она не может..
Дата загрузки: 2021-04-21
[Дайана Родригес, жительница Гаваны]:
«Лекарств нет. Нам нужны бензилбензоат и другое белое лекарство от зуда. Раньше это всё было в аптеках. Теперь нет, поэтому мы используем травы».
На Кубе продолжается худший за десятилетия экономический кризис. Нехватка лекарств привела к тому, что в столице уже зафиксировали локальную вспышку чесотки. Врачи сами объясняют людям, какие травы помогают при зуде. В одном из случаев они посоветовали использовать ветеринарный препарат.
Магазины по продаже лекарственных трав процветают.
[Флоренсио Чавес, торговец лекарственными травами]:
«Ко мне приходят за чем-то от зуда и инфекций. Я говорю им, что у меня есть, а мне отвечают, что это именно то, что нужно».
Система здравоохранения Кубы была построена при Фиделе Кастро. Со временем она пришла в упадок. По данным профильного министерства, наблюдается дефицит более 110 базовых лекарств.
[Йоланда Перес, жительница Гаваны]:
«Очень плохо. Очереди выстраиваются в аптеки ещё с ночи. Приходят тысячи человек. У меня глаукома, но уже шесть месяцев я не могу купить латанопрост. Я не могу стоять всю ночь, поскольку я одна».
[Хорхе, житель Гаваны]:
«Я ищу антибиотики, но пока не могу найти. Не могу найти антибиотики от инфекции лёгких».
Кубинцы также создали группы в социальных сетях, где обмениваются лекарствами и другими товарами первой необходимости.
Короткая ссылка на эту страницу: