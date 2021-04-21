Комната в саду: британцы придумали карантинные офисы
Это неожиданное детище пандемии пристроилось в тихом саду на окраине Лондона. Создала его местная архитектурная фирма...
Дата загрузки: 2021-04-21
По задумке, эта модульная капсула должна стать уголком тишины и спокойствия для тех, кто работает из гостиной своего дома в окружении шумных домочадцев.
[Йонас Присмонтас, сооснователь Boana Prismontas]:
«Мы предлагаем много опций. Например, древесина может быть белой, перфорированной. Можно покрасить её в любой цвет. То есть это пространство можно оформить по своему вкусу».
Высота потолка этой капсулы под названием «Комната в саду» – 2,5 метра. Дизайн сначала разрабатывают на компьютере. Затем начинается сборка. На одну такую комнату уходит примерно день.
Основатели фирмы говорят, что идея пришла ещё во время первого «локдауна» в 2020 году.
[Томасо Боано, сооснователь Boana Prismontas]:
«Мы подумали: хорошо, начнётся спрос на рабочие места. Несправедливо, что все должны работать из дома. Люди сжаты в своих гостиных, а на заднем дворе есть сад и там – много неиспользованного места».
Фирма уже получила сотни писем не только из Великобритании, но и из других стран. Стоимость базовой модели их комнаты начинается от 7000 долларов.
[Томасо Боано, сооснователь Boana Prismontas]:
«Первым клиентом был человек, который был вынужден работать из дома. А у него – двое детей. Ему очень нужно было место, где можно сконцентрироваться».
Норвежка Элин уже заказала себе «Комнату в саду». Она больше года работает на заднем дворе своего дома в Лондоне. И, как она говорит, в ближайшее время в офисы их возвращать не планируют.
[Элин, клиентка фирмы]:
«Я в одной комнате читаю, смотрю телевизор, обедаю, занимаюсь спортом, работаю, играю на тромбоне и делаю всё остальное. Я просто подумала, что мне нужно пространство, где сознание немного прояснится».
Тем временем, фирма уже разрабатывает разные дизайны облицовки и внутренней отделки комнат, а также другие варианты источников питания.
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