Комната в саду: британцы придумали карантинные офисы

Это неожиданное детище пандемии пристроилось в тихом саду на окраине Лондона. Создала его местная архитектурная фирма...

Это неожиданное детище пандемии пристроилось в тихом саду на окраине Лондона. Создала его местная архитектурная фирма. Она увидела большой потенциал в новом тренде: росте популярности альтернативных рабочих зон.

По задумке, эта модульная капсула должна стать уголком тишины и спокойствия для тех, кто работает из гостиной своего дома в окружении шумных домочадцев.

[Йонас Присмонтас, сооснователь Boana Prismontas]:

«Мы предлагаем много опций. Например, древесина может быть белой, перфорированной. Можно покрасить её в любой цвет. То есть это пространство можно оформить по своему вкусу».

Высота потолка этой капсулы под названием «Комната в саду» – 2,5 метра. Дизайн сначала разрабатывают на компьютере. Затем начинается сборка. На одну такую комнату уходит примерно день.

Основатели фирмы говорят, что идея пришла ещё во время первого «локдауна» в 2020 году.

[Томасо Боано, сооснователь Boana Prismontas]:

«Мы подумали: хорошо, начнётся спрос на рабочие места. Несправедливо, что все должны работать из дома. Люди сжаты в своих гостиных, а на заднем дворе есть сад и там – много неиспользованного места».

Фирма уже получила сотни писем не только из Великобритании, но и из других стран. Стоимость базовой модели их комнаты начинается от 7000 долларов.

[Томасо Боано, сооснователь Boana Prismontas]:

«Первым клиентом был человек, который был вынужден работать из дома. А у него – двое детей. Ему очень нужно было место, где можно сконцентрироваться».

Норвежка Элин уже заказала себе «Комнату в саду». Она больше года работает на заднем дворе своего дома в Лондоне. И, как она говорит, в ближайшее время в офисы их возвращать не планируют.

[Элин, клиентка фирмы]:

«Я в одной комнате читаю, смотрю телевизор, обедаю, занимаюсь спортом, работаю, играю на тромбоне и делаю всё остальное. Я просто подумала, что мне нужно пространство, где сознание немного прояснится».

Тем временем, фирма уже разрабатывает разные дизайны облицовки и внутренней отделки комнат, а также другие варианты источников питания.

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