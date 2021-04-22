Итальянцы наслаждаются весной на тюльпановом поле

На тюльпановом поле в итальянском городе Арезе снова полно посетителей. Этой весной карантинные ограничения немного мягче,..

[Нитсудже Воланиос, совладелица компании Tulipani Italiani]:

«Некоторые могут выйти из дома и приехать. Могу себе представить, каково это – сидеть взаперти. Я понимаю, как трудно оставаться дома, особенно когда есть дети. Их нельзя держать взаперти. Так что здесь семьи могут немного отдохнуть».

На тюльпановом поле в итальянском городе Арезе снова полно посетителей. Этой весной карантинные ограничения немного мягче, поэтому сюда приезжают жители соседних городов.

Входные билеты продаются онлайн. В стоимость входят два тюльпана. За каждый дополнительный надо доплатить по одному евро. В предыдущие годы платили по полтора.

[Симона Рендина, туристка из Милана]:

«Сердце раскрывается при виде этого красочного поля. Наши дома тоже надо немного украсить». [Камилл Юрас, туристка из Милана]:

«Очень красиво. Замечательно, что можно снова выйти из дома и побыть на природе. Эта связь с природой очень важна. Мы хотели показать всё это ребёнку, но и нам, взрослым, здесь очень хорошо». [Андреа Пинто, турист из Милана]:

«Прекрасная инициатива. Это позволяет вспомнить нормальные времена. И мы хотели увидеть немного ярких красок и почувствовать наступление весны».

Поле занимает площадь в два гектара. Здесь растёт 450 сортов тюльпанов.

[Нитсудже Воланиос, совладелица компании Tulipani Italiani]:

«Мне нравятся все. Каждый тюльпан красив по-своему. Мне нравятся попугайные тюльпаны, а также тёмно-пурпурные. Не могу выбрать какой-то один. Это как собственные дети – любишь всех».

За день на поле пускают до полутора тысяч человек. Раньше число гостей доходило до пяти, а иногда – до девяти тысяч.

Тюльпановое поле будет открыто до конца апреля или немного дольше – пока не закончатся цветы.

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