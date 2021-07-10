Мини-сады с полевыми цветами улучшат жизнь бабочек и пчёл в Москве

Полевые цветы и гравийная дорожка. Такой мини-сад под названием «Воспоминания о луге» вырос в одном московском..

Полевые цветы и гравийная дорожка. Такой мини-сад под названием «Воспоминания о луге» вырос в одном московском дворе. Его разбили в рамках природного проекта, который запустила биолог Надежда Кияткина.

[Надежда Кияткина, биолог]:

«Коровяк обыкновенный, купавка красильная, веник остроцветковый – всё это растения наши местные, московского региона. Мы специально их подбирали так, чтобы, с одной стороны, это были красиво цветущие растения, достаточно декоративные, с другой стороны, были исключительно местные виды. Потому что только местные виды могут поддерживать наших бабочек, пчёл и далее всех по цепочке».

Воплотить идею в жизнь помогли жители двора. Они выделили более 90 тысяч рублей на создание двух садов – солнечного и теневого. Участники проекта надеются, что люди полюбят местные растения, а ландшафтные дизайнеры станут чаще использовать их в своей работе.

Кроме того, мини-сады позволят городу не превратиться в бетонный остров, не пригодный для жизни насекомых и птиц.

[Елена Шелягина, биолог]:

«Чтобы город не стал таким препятствием, нам важно, чтобы природа в этом городе тоже была и чтобы она была не просто в виде больших кусочков, а в виде бусинок, которые как ожерелье нанизывают эти природные территории и тем самым позволяют организмам перемещаться, размножаться, обогащаться и так далее».

Некоторые растения для садов бесплатно предоставили питомники, в том числе – Ботанический сад Московского государственного университета.

[Александр Раппопорт, замдиректора Ботанического сада МГУ]:

«В эпоху глобализации очень мало остаётся чего-то такого своего. И как раз эти местные виды могут придать какую-то особость месту. Всё-таки у нас есть культурные корни, архитектура какая-то своя в средней полосе России».

Теперь за садами ухаживают местные жители.

[Владимир Красюк, житель Москвы]:

«Лично для меня это больше социальная миссия, потому что хочется больше общаться, взаимодействовать с жителями дома, двора, района. И есть повод позитивный, касающийся растений, совместного действия, где каждый может себя проявить. Это очень здорово и интересно».

Участники эксперимента хотят вдохновить людей на создание мини-садов с полевыми цветами в своих дворах.

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