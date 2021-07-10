Мини-сады с полевыми цветами улучшат жизнь бабочек и пчёл в Москве
Полевые цветы и гравийная дорожка. Такой мини-сад под названием «Воспоминания о луге» вырос в одном московском..
Дата загрузки: 2021-07-10
Полевые цветы и гравийная дорожка. Такой мини-сад под названием «Воспоминания о луге» вырос в одном московском дворе. Его разбили в рамках природного проекта, который запустила биолог Надежда Кияткина.
[Надежда Кияткина, биолог]:
«Коровяк обыкновенный, купавка красильная, веник остроцветковый – всё это растения наши местные, московского региона. Мы специально их подбирали так, чтобы, с одной стороны, это были красиво цветущие растения, достаточно декоративные, с другой стороны, были исключительно местные виды. Потому что только местные виды могут поддерживать наших бабочек, пчёл и далее всех по цепочке».
Воплотить идею в жизнь помогли жители двора. Они выделили более 90 тысяч рублей на создание двух садов – солнечного и теневого. Участники проекта надеются, что люди полюбят местные растения, а ландшафтные дизайнеры станут чаще использовать их в своей работе.
Кроме того, мини-сады позволят городу не превратиться в бетонный остров, не пригодный для жизни насекомых и птиц.
[Елена Шелягина, биолог]:
«Чтобы город не стал таким препятствием, нам важно, чтобы природа в этом городе тоже была и чтобы она была не просто в виде больших кусочков, а в виде бусинок, которые как ожерелье нанизывают эти природные территории и тем самым позволяют организмам перемещаться, размножаться, обогащаться и так далее».
Некоторые растения для садов бесплатно предоставили питомники, в том числе – Ботанический сад Московского государственного университета.
[Александр Раппопорт, замдиректора Ботанического сада МГУ]:
«В эпоху глобализации очень мало остаётся чего-то такого своего. И как раз эти местные виды могут придать какую-то особость месту. Всё-таки у нас есть культурные корни, архитектура какая-то своя в средней полосе России».
Теперь за садами ухаживают местные жители.
[Владимир Красюк, житель Москвы]:
«Лично для меня это больше социальная миссия, потому что хочется больше общаться, взаимодействовать с жителями дома, двора, района. И есть повод позитивный, касающийся растений, совместного действия, где каждый может себя проявить. Это очень здорово и интересно».
Участники эксперимента хотят вдохновить людей на создание мини-садов с полевыми цветами в своих дворах.
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