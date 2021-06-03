В вашу тару: индонезийский стартап восполняет товары первой необходимости на пороге

Отправив всего несколько текстовых сообщений, владелица уличного кафе в Джакарте может заново заполнить все бутылки с..

Отправив всего несколько текстовых сообщений, владелица уличного кафе в Джакарте может заново заполнить все бутылки с необходимыми жидкостями: от растительного масла до жидкого мыла.

52-летняя индонезийка пользуется услугами стартапа Siklus. Курьер на мотоцикле привозит все товары и пополняет запасы ровно настолько, насколько нужно.

[Хусаифа, владелица уличного кафе]:

«Практично. Недорого. Не нужно выходить, они приезжают к нам. Я даже могу купить четверть бутылки мыла».

Продукция, которую предлагает стартап, на 20% дешевле цены на рынке, поскольку клиенты не платят за упаковку. Курьеры приезжают обычно в течение нескольких часов.

[Джуверия, домохозяйка]:

«Благодаря Siklus можно заново наполнять бутылки и сократить объём пластиковых отходов. Соседи тоже так делают».

Компанию в 2019 году основала 28-летняя Джейн Вон Рабенау. Она говорит, что её цель – сократить использование пластика.

[Джейн Вон Рабенау, глава Siklus]:

«В Индонезии обычно собирают только 45% отходов. В небольших городах на это не выделяют средств, поскольку это недёшево. Думаю, правительство ищет решения, которые заключались бы не только в переработке».

Она говорит, что индонезийцы оказались готовыми к подобной услуге. Каждую неделю клиентов становится на 15% больше.

[Джейн Вон Рабенау, глава Siklus]:

«Реакция очень хорошая. Многие говорили, что я не смогу изменить привычки людей, и что индонезийцам это не нужно. Но вышло не так. Да, хорошо, что мы снизили цену. Но, думаю, индонезийцы из всех слоёв общества обеспокоены проблемой пластика».

Ежегодно Индонезия производит около семи миллионов 800 тысяч тонн пластика. Из них 4,9 миллиона тонн никак не перерабатываются.

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