Пакистанские лесничие готовят спасённого медвежонка к жизни на воле

Этого гималайского медвежонка ждала страшная судьба, но его спасли. Сначала он осиротел, а потом попал в..

[Рина Сатти, глава Совета охраны дикой природой Исламабада]:

«Браконьеры подобрали его и положили в небольшой мешок. Медвежонок был совсем маленьким, у него даже не открывались глаза».

Этого гималайского медвежонка ждала страшная судьба, но его спасли. Сначала он осиротел, а потом попал в руки пакистанских браконьеров. Они хотели продать малыша людям, которые устраивают кровавые забавы, натравливая на медведей собак.

Сотрудникам Совета охраны дикой природой Исламабада удалось забрать медвежонка у браконьеров. Малыша назвали Дабу и стали растить в условиях, приближённых к жизни в дикой природе.

[Джибран Хуссейн, сотрудник Совета охраны дикой природой]:

«Сначала мы разрезали для него фрукты и овощи на маленькие кусочки. Медвежонок рос, и мы постепенно приучали его самостоятельно добывать пищу».

Теперь фрукты и овощи больше не разрезают. Кроме того, их прячут в разных местах на земле и на деревьях. Так медвежонок учится искать еду и самостоятельно расправляться с ней. Такие навыки помогут ему выжить в дикой природе.

Специалисты планируют выпустить Дабу на волю, когда ему исполнится год.

[Анис Хуссейн, сотрудник Совета охраны дикой природой]:

«Мы отвезём медведя в лес, но не оставим его на произвол судьбы. Некоторое время надо будет наблюдать за ним, чтобы убедиться в его способности выжить. Кроме того, мы его чипируем, чтобы знать о его местонахождении».

Гималайского медведя из-за белого пятна на груди в виде полумесяца часто называют лунным. Эти животные ведут полудревесный образ жизни, а их пища на 85% растительная.

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