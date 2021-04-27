Глазами очевидца: как мирная акция 25 апреля 1999 года изменила Китай Исполнилось 22 года со дня исторической акции, которая прошла в Пекине. 25 апреля 1999 года к.. Дата загрузки: 2021-04-27

Исполнилось 22 года со дня исторической акции, которая прошла в Пекине. 25 апреля 1999 года к правительственному комплексу вышло 10 тысяч человек. Они провели самую мирную масштабную акцию протеста в современной истории Китая.

Тех протестующих было сложно назвать демонстрантами – они не выкрикивали лозунгов, не перекрывали движение транспорта. Все они занимались духовно-оздоровительной практикой Фалуньгун и решили обратиться с просьбой к правительству не запрещать их практику.

Ши Цайдун был среди тех демонстрантов. Тогда ему было 28, и он учился в аспирантуре Китайской Академии наук.

Фалуньгун обрёл небывалую популярность в Китае в начале 90-х. К концу десятилетия практикой занималось уже около 70 миллионов китайцев. Это оказалось на пять миллионов больше, чем членов правящей компартии. Начали появляться признаки того, что власти практику не поддерживают. Книги Фалуньгун запретили, СМИ стали демонизировать его приверженцев, во время занятий в парках полиция поливала их из водомётов.ок

Китайская компартия уже была печально известна предыдущими жестокими кампаниями по подавлению религий и независимых течений в целом.

Однако Ши Цайдун всё же решил выйти на мирный протест.

[Ши Цайдун, участник мирной акции протеста 25 апреля]:

«В сердце я ощущал, что не сделал ничего противозаконного. Я просто совершенствовал свой характер и следовал принципам Истина, Доброта и Терпение. Я не боялся. Я не делал ничего против совести».

Ши и другие протестующие молча стояли или сидели у Чжуннаньхай, где живут высшие партийные чиновники.

Вскоре к ним вышел сам премьер Китая Жу Жунцзы.

[Ши Цайдун, участник мирной акции протеста 25 апреля]:

«Он, стоя среди практикующих, спросил: есть ли у нас представители. Если да, то он пригласил пойти внутрь, чтобы обсудить вопрос. Многие практикующие, которые там были, приехали из деревень. Они никогда не видели такого высокопоставленного чиновника. Они не знали, что сказать, и не осмеливались говорить. Поэтому я просто сказал: «Премьер Жу, можно я пойду с вами?»»

Внутрь зашли трое приверженцев Фалуньгун. И это было беспрецедентно: впервые вышее руководство компартии говорило с обычными людьми. Чиновники распорядились освободить их ранее арестованных единомышленников. Услышав новости, все демонстранты разошлись. Но оказалось, что их беды не закончились, а только начинались.

[Ши Цайдун, участник мирной акции протеста 25 апреля]:

«В ту же ночь сотрудники бюро общественной безопасности пришли в мой исследовательский центр для расследования. Они собрали обо мне всю информацию».

Через два месяца власти Китая развязали полномасштабные репрессии Фалуньгун, начались массовые аресты. Акцию 25 апреля использовали как повод. В СМИ утверждали, что демонстранты окружили и атаковали правительственный комплекс.

Позже Ши Цайдуна отправили в так называемый центр перевоспитания. Там его подвергали издевательствам и пытались заставить отказаться от его духовных убеждений. В 2002 году ему удалось бежать в США. Однако миллионам его единомышленников в Китае по-прежнему угрожают аресты и даже смерть.

По словам Ши, мероприятия, которые каждый год по всему миру проходят в память об акции 25 апреля, говорят о стойкости приверженцев Фалуньгун.