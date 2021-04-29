«Ковидные» паспорта: новая реальность или дискриминация?

Наверное, ни одна тема в эру пандемии не вызывает больше споров, чем так называемые паспорта здоровья...

Наверное, ни одна тема в эру пандемии не вызывает больше споров, чем так называемые паспорта здоровья. Одни говорят, что это ключ к возвращению к нормальной жизни, другие называют это дискриминацией.

[Дэвид Росс, житель Лондона]:

«Откажитесь от этого, и давайте просто вернёмся к обычной жизни. Не надо постоянно пытаться контролировать людей».

Особенно сильно дебаты по этому вопросу накаляются в ЕС, где предлагают внедрить «Цифровые зелёные сертификаты». Их цель – восстановить туристическую индустрию. Эта сфера подверглась особенно сильному удару в южных государствах, которые заявили, что их экономики не выдержат ещё одно лето с пустыми пляжами.

«Ковидные» паспорта должны начать действовать с июня. Они позволят путешественникам свободно пересекать границы в трёх случаях: человеку либо сделали прививку, либо он сдал негативный тест на COVID, либо переболел коронавирусом.

На паспорте будет QR-код, который можно будет отсканировать с помощью приложения. При этом общеевропейской программы для телефона не будет. Каждая страна разрабатывает собственную.

Эстония, как ожидается, станет одной из первых, где внедрят систему. Во Франции приложение уже тестируют для авиаперелётов. А в Германии планируют дополнить уже существующее приложение, которое отслеживает контакты заболевших.

Впрочем, возникает большой вопрос: действительно ли вакцина или тот факт, что человек переболел, говорят об иммунитете к COVID?

Второй горячий вопрос – дискриминация. Многие не хотят делать прививки, поскольку не доверяют вакцинам.

[Асусона Гонсалес, жительница ЕС]:

«Если бы это были вакцины, подобные вакцинам от столбняка или ветряной оспы, тогда да, а новым вакцинам я не доверяю. Но меня не нужно запирать в доме и подвергать дискриминации – так же, как и других людей, которые не были вакцинированы».

ЕС уже обещает этим летом открыть двери для вакцинированных американцев. Однако международных стандартов пока не утвердили.

Страны-члены Евросоюза также беспокоятся о безопасности личной информации и о цифровом слежении. Еврокомиссия же обещает, что в паспортах здоровья будет храниться минимум данных.

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