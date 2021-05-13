Сёрфинг даёт марокканским детям надежду на лучшее будущее

[Салим Маатуг, инструктор]:

«Мы хотели, чтобы девочки тоже могли заниматься сёрфингом. Сейчас у нас много юных сёрфингисток. Они будущее нашего клуба».

В марокканском городке Тарфая растёт молодое поколение сёрферов. Группа инструкторов учит более 100 детей ловить волну и держаться на доске. На занятия приходят и мальчики, и девочки.

Тарфая с одной стороны окружена Сахарой, а с другой – Атлантическим океаном. Здесь живёт 9000 человек. Но экономика в упадке, и рабочие места в дефиците.

Многие марроканцы отправляются из Тарфаи в незаконное и опасное путешествие на Канарские острова, которые находятся в ста километрах отсюда. Некоторые нелегальные мигранты утонули в море.

Инструкторы надеются, что сёрфинг не только отвлечёт детей от возможных неправильных поступков, но и поможет им устроить свою жизнь в будущем.

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