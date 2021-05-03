Как с тонущего острова в Кении эвакуировали жирафов

На острове Лонгичаро, который находится посреди кенийского озера Баринго, завершается спасательная операция. Этот кусочек суши медленно..

На острове Лонгичаро, который находится посреди кенийского озера Баринго, завершается спасательная операция. Этот кусочек суши медленно уходит под воду из-за постоянных дождей. Из-за этого под угрозой оказались жирафы, которые когда-то здесь обитали.

Изначально эти животные тоже были с большой земли. Их завезли на остров десять лет назад в рамках программы по разведению. Теперь же жирафов приходится эвакуировать.

Последнюю группу из девяти животных уже доставили на другой берег. Осталась лишь эта самка. Вскоре и она присоединится к своим собратьям в заповеднике «Руко».

[Майк Паркей, рейнджер]:

«Во время сезона дождей на Лонгичаро, где обитали жирафы, началось наводнение. Уровень воды поднялся, в итоге количество кормовых растений сократилось. Мы увидели, что это может привести к голоду».

Миссия по эвакуации началась в декабре прошлого года. В ней участвуют кенийское управление дикой природы и несколько природоохранных организаций.

В 2016 году жирафов отнесли к уязвимым видам в международной классификации. В Кении в настоящее время обитает около 800 жирафов Ротшильда. Им в основном угрожают потеря мест обитания, хищники и браконьерство.

[Майк Паркей, рейнджер]:

«В Кении осталось немного жирафов Ротшильда. Перемещение этих жирафов поможет увеличить популяцию, поскольку у них появится доступ к корму и землям».

Миссия успешно завершилась. Последний эвакуированный жираф на специально построенной барже успешно перебрался в свой новый дом. Природозащитники говорят, что в ближайшие 2-3 года численность этих животных в регионе должна увеличиться.

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