Как с тонущего острова в Кении эвакуировали жирафов
На острове Лонгичаро, который находится посреди кенийского озера Баринго, завершается спасательная операция. Этот кусочек суши медленно..
Дата загрузки: 2021-05-04
Изначально эти животные тоже были с большой земли. Их завезли на остров десять лет назад в рамках программы по разведению. Теперь же жирафов приходится эвакуировать.
Последнюю группу из девяти животных уже доставили на другой берег. Осталась лишь эта самка. Вскоре и она присоединится к своим собратьям в заповеднике «Руко».
[Майк Паркей, рейнджер]:
«Во время сезона дождей на Лонгичаро, где обитали жирафы, началось наводнение. Уровень воды поднялся, в итоге количество кормовых растений сократилось. Мы увидели, что это может привести к голоду».
Миссия по эвакуации началась в декабре прошлого года. В ней участвуют кенийское управление дикой природы и несколько природоохранных организаций.
В 2016 году жирафов отнесли к уязвимым видам в международной классификации. В Кении в настоящее время обитает около 800 жирафов Ротшильда. Им в основном угрожают потеря мест обитания, хищники и браконьерство.
[Майк Паркей, рейнджер]:
«В Кении осталось немного жирафов Ротшильда. Перемещение этих жирафов поможет увеличить популяцию, поскольку у них появится доступ к корму и землям».
Миссия успешно завершилась. Последний эвакуированный жираф на специально построенной барже успешно перебрался в свой новый дом. Природозащитники говорят, что в ближайшие 2-3 года численность этих животных в регионе должна увеличиться.
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