Кит на четырёх лапах: в Египте обнаружили останки необычной амфибии

Кит на четырёх лапах. В Египте учёные обнаружили окаменелость неизвестного ранее вида амфибии. Ей 43 миллиона..

Кит на четырёх лапах. В Египте учёные обнаружили окаменелость неизвестного ранее вида амфибии. Ей 43 миллиона лет. Предполагается, что это животное могло как плавать, так и ходить по суше.

Окаменелость была найдена в скалах в районе Ливийской пустыни. В древности здесь было дно моря. Предыдущие находки, которые сделали в этом районе, в основном относятся к эпохе эоцена – от 56 до 34 миллионов лет назад.

Кита назвали Phiomicetus anubis («Фиомицетус анубис»). Его имя происходит от названия Фаюмской впадины и Анубиса – древнеегипетского бога погребальных ритуалов с собачьей головой.

[Хешам Селлам, палеонтолог]:

«Phiomicetus был обнаружен во время раскопок в пустыне Фаюм в 2008 году. Но мы не изучали эти окаменелости до 2017 года. Сейчас больше всего внимания уделяем им».

Предполагается, что в длину кит достигал около трёх метров. Животное весило примерно 600 килограммов и, вероятно, было хищником.

Оно относится к протоцетидам – группе вымерших китообразных, которые обитали на территории почти всех современных континентов.

[Абдулла Гохар, палеонтолог]:

«Мы обнаружили череп и нижнюю часть челюсти с зубами, а вокруг были разбросаны другие зубы. Кроме того, мы нашли правую и левую части челюсти, пятый позвонок и шестой грудной позвонок. А ещё некоторые кости грудной клетки».

По словам исследователей, несмотря на недавние находки, древние виды китов по-прежнему остаются малоизученными.

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