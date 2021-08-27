Кит на четырёх лапах: в Египте обнаружили останки необычной амфибии
Кит на четырёх лапах. В Египте учёные обнаружили окаменелость неизвестного ранее вида амфибии. Ей 43 миллиона..
Дата загрузки: 2021-08-27
Окаменелость была найдена в скалах в районе Ливийской пустыни. В древности здесь было дно моря. Предыдущие находки, которые сделали в этом районе, в основном относятся к эпохе эоцена – от 56 до 34 миллионов лет назад.
Кита назвали Phiomicetus anubis («Фиомицетус анубис»). Его имя происходит от названия Фаюмской впадины и Анубиса – древнеегипетского бога погребальных ритуалов с собачьей головой.
[Хешам Селлам, палеонтолог]:
«Phiomicetus был обнаружен во время раскопок в пустыне Фаюм в 2008 году. Но мы не изучали эти окаменелости до 2017 года. Сейчас больше всего внимания уделяем им».
Предполагается, что в длину кит достигал около трёх метров. Животное весило примерно 600 килограммов и, вероятно, было хищником.
Оно относится к протоцетидам – группе вымерших китообразных, которые обитали на территории почти всех современных континентов.
[Абдулла Гохар, палеонтолог]:
«Мы обнаружили череп и нижнюю часть челюсти с зубами, а вокруг были разбросаны другие зубы. Кроме того, мы нашли правую и левую части челюсти, пятый позвонок и шестой грудной позвонок. А ещё некоторые кости грудной клетки».
По словам исследователей, несмотря на недавние находки, древние виды китов по-прежнему остаются малоизученными.
Короткая ссылка на эту страницу: