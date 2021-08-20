Робот-гид водит туристов по греческой пещере

Этот робот-гид по имени «Персефона» работает в греческих пещерах Алистрати. Она может рассказывать о древних породах..

[Николаос Карталис, директор по научным исследованиям пещеры]:

«Сколько лет пещере?» [робот-гид «Персефона»]:

«Пещере Алистрати около трёх миллионов лет».

Этот робот-гид по имени «Персефона» работает в греческих пещерах Алистрати. Она может рассказывать о древних породах на 33 языках и ответить на вопросы на трёх.

Идея создать такого робота-гида возникла у директора по научным исследованиям пещеры Алистрати. Он узнал, что подобный андроид водит экскурсии по одной из галерей. Реализовать задумку удалось благодаря финансированию ЕС. «Персефона» обошлась в 139 тысяч долларов.

Робот встречает гостей и сопровождает их первые 150 метров. Оставшиеся 750 туристов ведёт уже человек.

Сотрудники пещеры говорят, что с тех пор как здесь начала работать «Персефона», посетителей стало на 70% больше.

[турист]:

«Это неожиданно, я никогда не сталкивался с подобным. Честно говоря, я предпочитаю живого гида, но так тоже интересно, и мне нравится скорость робота. Он замедляется, и я могу осмотреться». [турист]:

«Я хотел бы поблагодарить «Персефону», нашего робота; она рассказала нам очень интересные вещи. В целом, пещера меня впечатлила. Конечно, у нас был замечательный гид, она многое нам объяснила. Я под впечатлением».

Спелеологи обнаружили эту пещеру в 1974 году, а впервые для посетителей её открыли в 98-м.

[Николас Карталис, директор по научным исследованиям пещеры]:

«Эта пещера – одна из самых красивых не только в Греции, но и во всей Европе. В ней много различных сталактитов и сталагмитов. Они разных цветов».

«Персефона» – не единственное нововведение в пещере. Для экскурсии разработали и специальное приложение для смартфона.

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