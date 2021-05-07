Приверженцы Фалуньгун Гонконга выступили против волны клеветы в СМИ

В Гонконге против волны очерняющей пропаганды в свой адрес выступили граждане, которые занимаются медитацией. С клеветой..

В Гонконге против волны очерняющей пропаганды в свой адрес выступили граждане, которые занимаются медитацией. С клеветой на них обрушилась местная газета, которая находится под контролем китайских властей.

Приверженцы духовной практики Фалуньгун, или Фалунь Дафа, провели пресс-конференцию у главного офиса газеты «Та Кун Пао», чтобы рассказать обо всех нарушениях, с которыми столкнулись в последнее время.

Эта газета недавно опубликовала серию статьей с ложью о Фалуньгун. Люди требуют от редакции убрать статьи и принести публичные извинения.

[Лян Чжэнь, член Ассоциации Фалунь Дафа Гонконга]:

«Главные жертвы тирании и лжи – местные жители, которые верят в эту ложь. Свобода слова и вероисповедания, которую отстаивают практикующие Фалуньгун, – это фундаментальное право любого человека».

В течение двух десятилетий те, кто занимается Фалуньгун в Гонконге, информируют общественность о том, как в материковом Китае коммунистическая партия жестоко репрессирует их единомышленников. Гонения начались в 1999 году, когда власти выяснили, что приверженцев этой практики стало больше, чем членов компартии.

Гонконг – бывшая британская колония. После возвращения в состав КНР здесь сохраняется подобие демократической системы управления и свободы слова. У многочисленных туристов из материковой части Китая есть возможность узнать, что действительно происходит в КНР.

Фалуньгун – это древняя практика совершенствования и медитации. Она включает плавные упражнения и учение, основанное на принципах Истина, Доброта и Терпение.

Организатор акции говорит, что Гонконг по-прежнему привлекателен для бизнеса и капитала, поскольку здесь всё ещё сохранилась определённая свобода СМИ, и есть журналисты, которые осмеливаются говорить правду.

[Лян Чжэнь, член Ассоциации Фалунь Дафа Гонконга]:

«Если в Гонконге исчезнут свобода слова и вероисповедания, нашего региона не станет, и за этим последует осуждение со стороны международного сообщества. Это будет большой потерей для будущего и Китая, и Гонконга».

Сама Лян Чжэнь работает журналисткой в независимой медиагруппе EpochTimes, на печатный цех которой недавно было совершено нападение. По её словам, она лично также испытывает давление. Ей приходили сообщения о том, что за ней и её семьёй следят.

В настоящее время жители Гонконга серьёзно опасаются, что их регион лишают свобод, предоставленных статусом «Одна страна – две системы». В прошлом году Пекин напрямую принял здесь закон о национальной безопасности. Он позволил арестовывать людей по размытым обвинениям в терроризме, сепаратизме или связях с иностранными силами. После этого по Гонконгу прокатилась волна арестов правозащитников и продемократических активистов.

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