Города ЮАР охватила волна мародёрства после ареста экс-президента
Чёрный дым поднимается над крышей одного из торговых центров в южноафриканском городе Дурбан. А это городской..
Дата загрузки: 2021-07-14
По городам ЮАР прокатилась волна мародёрства. Тысячи людей грабят магазины и складские помещения, разбивая витрины и устраивая поджоги.
Открытые заправки приходится искать по несколько часов.
[Джо Дламини, житель Дурбана]:
«Люди разжигают огонь, грабят магазины, поэтому за бензином такая очередь. Мне нужно было заправиться в Пайнтауне, но я не смог, потому что теперь всё в огне».
Причиной худшего за многие годы насилия стал арест и заключение в тюрьму экс-президента страны Джейкоба Зумы. Его обвиняют во взяточничестве, отмывании денег, мошенничестве и рэкете. Одновременно многие жители ЮАР считают его героем борьбы с апартеидом. Свой первый тюремный срок он отбывал на острове Роббет вместе с Нельсоном Манделлой.
Все обвинения в свой адрес Зума отрицает.
На борьбу с беспорядками на улицах уже направили армию. Местные СМИ говорят о десятках погибших.
Растут опасения, что в стране может начаться нехватка топлива и продуктов питания. Из-за беспорядков в некоторых регионах приостановили доставку товаров, а многие магазины были вынуждены закрыться.
На фоне волны мародёрства курс национальной валюты ЮАР – рэнда – упал до трёхмесячного минимума.
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