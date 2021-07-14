Города ЮАР охватила волна мародёрства после ареста экс-президента

Чёрный дым поднимается над крышей одного из торговых центров в южноафриканском городе Дурбан. А это городской..

Чёрный дым поднимается над крышей одного из торговых центров в южноафриканском городе Дурбан. А это городской склад близ одного из самых оживлённых портов на африканском континенте.

По городам ЮАР прокатилась волна мародёрства. Тысячи людей грабят магазины и складские помещения, разбивая витрины и устраивая поджоги.

Открытые заправки приходится искать по несколько часов.

[Джо Дламини, житель Дурбана]:

«Люди разжигают огонь, грабят магазины, поэтому за бензином такая очередь. Мне нужно было заправиться в Пайнтауне, но я не смог, потому что теперь всё в огне».

Причиной худшего за многие годы насилия стал арест и заключение в тюрьму экс-президента страны Джейкоба Зумы. Его обвиняют во взяточничестве, отмывании денег, мошенничестве и рэкете. Одновременно многие жители ЮАР считают его героем борьбы с апартеидом. Свой первый тюремный срок он отбывал на острове Роббет вместе с Нельсоном Манделлой.

Все обвинения в свой адрес Зума отрицает.

На борьбу с беспорядками на улицах уже направили армию. Местные СМИ говорят о десятках погибших.

Растут опасения, что в стране может начаться нехватка топлива и продуктов питания. Из-за беспорядков в некоторых регионах приостановили доставку товаров, а многие магазины были вынуждены закрыться.

На фоне волны мародёрства курс национальной валюты ЮАР – рэнда – упал до трёхмесячного минимума.

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