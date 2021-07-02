Турция вышла из Стамбульской конвенции по защите женщин от насилия

Турция, первой подписавшая Стамбульскую конвенцию по защите женщин от насилия, первой же официально из неё вышла...

[протестующая]:

«Если женщины чувствовали бы себя в большей безопасности в этой стране, это было бы лучше. А выход из этой конвенции – это как будто нам говорят, что им безразлично, что с нами случится».

Турция, первой подписавшая Стамбульскую конвенцию по защите женщин от насилия, первой же официально из неё вышла. Это вызвало массовые протесты. В Стамбуле на улицах собрались тысячи демонстрантов – в основном женщины.

К вечеру некоторые протестующие начали вести себя агрессивно. Полиция была вынуждена разогнать демонстрантов.

Небольшие митинги также прошли в Измире и некоторых других городах.

Турция ратифицировала Стамбульскую конвенцию в марте 2012-го. Её также подписали ещё 45 стран и Европейский союз. Конвенция призвана бороться с насилием в отношении женщин, а также с домашним насилием.

Впрочем, в некоторых странах, в том числе – России, это соглашение критикуют, поскольку понятие «гендер» в нём очень размыто. Критики считают, что Конвенция может подрывать традиционные семейные ценности.

Президент Тайип Эрдоган объявил о выходе из соглашения в марте этого года. Власти Турции говорят, что Конвенция используется для приравнивания гомосексуализма к норме, «что несовместимо с социальными и семейными ценностями Турции».

Эрдоган также заявил, что Турция будет использовать для защиты женщин местные законы. Он отметил, что защита женщин в стране началась не со Стамбульской конвенции и не закончится вместе с выходом из неё.

В прошлом году обсуждали выход из соглашения и в Польше. Некоторые польские политики считают его неомарксистским манифестом, противоречащим основным положениям правовой культуры.

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