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Турция вышла из Стамбульской конвенции по защите женщин от насилия

Турция вышла из Стамбульской конвенции по защите женщин от насилия

Турция, первой подписавшая Стамбульскую конвенцию по защите женщин от насилия, первой же официально из неё вышла...

Дата загрузки: 2021-07-02

Турция, первой подписавшая Стамбульскую конвенцию по защите женщин от насилия, первой же официально из неё вышла. Это вызвало массовые протесты. В Стамбуле на улицах собрались тысячи демонстрантов – в основном женщины.

[протестующая]:
«Если женщины чувствовали бы себя в большей безопасности в этой стране, это было бы лучше. А выход из этой конвенции – это как будто нам говорят, что им безразлично, что с нами случится».

К вечеру некоторые протестующие начали вести себя агрессивно. Полиция была вынуждена разогнать демонстрантов.

Небольшие митинги также прошли в Измире и некоторых других городах.

Турция ратифицировала Стамбульскую конвенцию в марте 2012-го. Её также подписали ещё 45 стран и Европейский союз. Конвенция призвана бороться с насилием в отношении женщин, а также с домашним насилием.

Впрочем, в некоторых странах, в том числе – России, это соглашение критикуют, поскольку понятие «гендер» в нём очень размыто. Критики считают, что Конвенция может подрывать традиционные семейные ценности.

Президент Тайип Эрдоган объявил о выходе из соглашения в марте этого года. Власти Турции говорят, что Конвенция используется для приравнивания гомосексуализма к норме, «что несовместимо с социальными и семейными ценностями Турции».

Эрдоган также заявил, что Турция будет использовать для защиты женщин местные законы. Он отметил, что защита женщин в стране началась не со Стамбульской конвенции и не закончится вместе с выходом из неё.

В прошлом году обсуждали выход из соглашения и в Польше. Некоторые польские политики считают его неомарксистским манифестом, противоречащим основным положениям правовой культуры.
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