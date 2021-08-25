Исследование ВОЗ: ожирение – одна из причин гипертонии

Молчаливый убийца. Так во Всемирной организации здравоохранения называют гипертонию или повышенное кровяное давление, от которого страдает..

[Бенте Миккельсен, представительница ВОЗ]:

«Спасибо, что добавили ожирение в факторы риска. На самом деле наблюдается цунами из этих факторов. И страны-члены об этом знают».

Молчаливый убийца. Так во Всемирной организации здравоохранения называют гипертонию или повышенное кровяное давление, от которого страдает около миллиарда 300 миллионов людей по всему миру. Недавно ВОЗ объявила, что риск гипертонии значительно повышает ожирение, из-за которого возникают проблемы с сердцем, почками и другими органами.

Гипертонию можно легко диагностировать, измеряя кровяное давление. Лечение также доступно. Но половина заболевших просто не знают об этом недуге и никак не лечится.

[Бенте Миккельсен, представительница ВОЗ]:

«Мы знаем, что лечение недорогое, препараты недорогие. Но нужно включить их в страховку. Необходимо, чтобы стоимость этих препаратов покрывала страховка».

В исследовании говорится, что за последние 30 лет больных гипертонией не стало больше. Однако теперь недуг чаще выявляют в развивающихся странах.

[Бенте Миккельсен, представительница ВОЗ]:

«В бедных странах ситуация очень тревожная. Это одно из самых смертоносных заболеваний».

В 2019 году от сердечно-сосудистых заболеваний в мире умерло почти 18 миллионов человек. Это каждая третья смерть. И повышенное кровяное давление было немаловажным фактором.

В ВОЗ отмечают, что гипертония часто вызвана генетической предрасположенностью. Влияет и образ жизни, в частности, нездоровое питание, а также отсутствие физической активности, употребление алкоголя и курение.

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