Исследование ВОЗ: ожирение – одна из причин гипертонии
Молчаливый убийца. Так во Всемирной организации здравоохранения называют гипертонию или повышенное кровяное давление, от которого страдает..
Дата загрузки: 2021-08-25
[Бенте Миккельсен, представительница ВОЗ]:
«Спасибо, что добавили ожирение в факторы риска. На самом деле наблюдается цунами из этих факторов. И страны-члены об этом знают».
Гипертонию можно легко диагностировать, измеряя кровяное давление. Лечение также доступно. Но половина заболевших просто не знают об этом недуге и никак не лечится.
[Бенте Миккельсен, представительница ВОЗ]:
«Мы знаем, что лечение недорогое, препараты недорогие. Но нужно включить их в страховку. Необходимо, чтобы стоимость этих препаратов покрывала страховка».
В исследовании говорится, что за последние 30 лет больных гипертонией не стало больше. Однако теперь недуг чаще выявляют в развивающихся странах.
[Бенте Миккельсен, представительница ВОЗ]:
«В бедных странах ситуация очень тревожная. Это одно из самых смертоносных заболеваний».
В 2019 году от сердечно-сосудистых заболеваний в мире умерло почти 18 миллионов человек. Это каждая третья смерть. И повышенное кровяное давление было немаловажным фактором.
В ВОЗ отмечают, что гипертония часто вызвана генетической предрасположенностью. Влияет и образ жизни, в частности, нездоровое питание, а также отсутствие физической активности, употребление алкоголя и курение.
Короткая ссылка на эту страницу: