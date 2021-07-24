Американские учёные научились озвучивать мысли тех, кто потерял речь

Этот имплантат вживляют прямо в мозг. Он поможет тем, кто потерял способность говорить. Устройство разработанное в..

Этот имплантат вживляют прямо в мозг. Он поможет тем, кто потерял способность говорить. Устройство разработанное в Калифорнийском университете Сан-Франциско, озвучивает то, что человек хочет сказать.

Назвали аппарат «речевой нейропротез». Он преобразует сигналы мозга в слова, а потом отображает их в виде текста на экране.

Импульсы, которые улавливает имплантат, отправляются в результате движения губ, языка и челюсти. Специальная программа обрабатывает данные и симулирует, как эти движения могли бы прозвучать.

[Дэвид Мозес, автор исследования]:

«Мы размещаем электронные датчики на поверхности мозга в области, которая обычно отвечает за сигналы, отправляемые в речевой канал. Можно улавливать эти электрические сигналы, записывать, оцифровывать и отправлять на наш компьютер для дальнейшей обработки».

Пока словарь «речевого нейропротеза» включает 50 слов. Устройство распознаёт около 20 слов в минуту с точностью до 93%.

Для сравнения, люди обычно говорят со скоростью от 150 до 200 слов в минуту.

Подготовка к этому исследованию продолжалась около 10 лет.

[Эдвард Чан, профессор]:

«Ужасно, когда ты не можешь сказать о своих базовых потребностях. Думаю, такие разработки очень нужны. Мы движемся к тому, чтобы решить эти проблемы».

При этом имплантат поможет не всем, кто потерял речь. Он работает только в случае, если не повреждены участки мозга, отвечающие за движения губ, языка и челюсти.

Учёным ещё предстоит провести необходимые клинические исследования. В будущем они хотят создать устройство, которое бы подарило голос немым от рождения.

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