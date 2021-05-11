Крупнейший трубопровод США вышел из строя из-за атаки со стороны хакеров DarkSide

Крупнейший трубопровод США ещё несколько дней вряд ли сможет возобновить работу. Он вышел из строя в..

Крупнейший трубопровод США ещё несколько дней вряд ли сможет возобновить работу. Он вышел из строя в пятницу из-за кибератаки. Ответственность за это взяла на себя группа хакеров под названием DarkSide.

Это крупнейшая атака «программы-вымогателя» в индустрии кибербезопасности. Трубопровод Colonial, соединяющий Хьюстон и Нью-Джерси, обеспечивает почти половину топлива для Восточного побережья США.

В понедельник компания-оператор заявила, что пытается поэтапно возобновить работу к концу недели.

Для нападения хакеры использовали компьютерную систему стоимостью десятки миллионов долларов. Они похитили и зашифровали массив данных. Потом потребовали за него выкуп. В противном случае обещают выложить файлы в сеть, а из системы трубопровода их удалить.

По данным ФБР, DarkSide, возможно, базируется в России или другой стране Восточной Европы.

[Адам Левин, эксперт в области кибербезопасности]:«Это явно коммерческие хакеры. У них есть коммерческая бизнес-модель. Они очень серьёзно относятся к своему бизнесу. У них даже есть страница в сети для своего бизнеса, на которой они перечисляют различные учреждения, которые они никогда не будут атаковать».

При этом, президент Джо Байден сообщил, что пока нет свидетельств того, что к атаке причастна Россия.

Сколько денег требуют хакеры, неизвестно. Также неясно, планирует ли оператор трубопровода платить выкуп.

Тем временем, Министерство энергетики США уже ввело чрезвычайное положение. В 18 штатах ослабили нормы перевозки топлива по дорогам. Также начали расти котировки нефтепродуктов. На нефтеперерабатывающих заводах в Техасе скопилось много топлива. Если проблему не решат в ближайшие дни, то последствия для экономики США могут быть тяжёлыми.

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