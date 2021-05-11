Индуисты обмазывают себя навозом, чтобы защититься от COVID

Индийские врачи призывают людей не использовать коровий навоз для профилактики COVID-19. Они говорят, что наукой пока..

[Я Яйалал, врач]:

«Если говорить о научных трудах и экспериментах, то нигде не было доказано, что коровий навоз помогает в лечении или улучшает иммунитет перед коронавирусной инфекцией. Люди также должны понимать, что использование коровьих экскрементов только усилит вероятность природно-очаговых или инфекционных заболеваний».

Индийские врачи призывают людей не использовать коровий навоз для профилактики COVID-19. Они говорят, что наукой пока не доказана эффективность экскрементов этого животного, которое в Индии считается священным. Наоборот, это может быть опасно.

В штате Гуджарат на западе Индии некоторые индуисты раз в неделю приходят в хлева и обмазывают себя пятью продуктами, которые производят коровы: навозом, мочой, молоком, топлёным маслом и йогуртом. Потом они начинают практиковать йогу.

[Гаутам Манилал Бориса, участник лечения навозом]:

«Сюда приходят те, кто противостоит коронавирусу, включая врачей. Они считают, что такая терапия улучшает их иммунитет, и они без страха могут идти к пациентам». [Уддхав Дилип Бхатия, участник лечения навозом]:

«Мы начали обмазываться пятью продуктами каждое воскресенье. Это заряжает меня энергией и позитивным настроем. Теперь я не боюсь никаких трудностей».

Индуисты полагаются не только на то, что корова – это священное животное. Они также обосновывают свои действия с научной точки зрения.

[Гаутам Манилал Бориса, участник лечения навозом]:

«Сегодня самые большие опасения вызывает то, что мы не получаем витамин В12. А его очень много в навозе. Если смешать навоз с коровьей мочой и намазать этим тело, то витамин впитывается».

На протяжении веков индуисты использовали коровий навоз для уборки своих домов и для молитвенных ритуалов. Они считают, что он обладает лечебными и антисептическими свойствами.

Индия – одна из самых пострадавших от пандемии стран мира. Здесь зарегистрировано более 22 миллионов случаев заболевания и более 246 тысяч смертей. Эксперты говорят, что фактические цифры могут быть в 5-10 раз больше.

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