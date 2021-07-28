Что думают жители Багдада о выводе американских военных из Ирака
Жители Багдада уверены, что армия Ирака сможет обеспечить стабильность в стране после вывода американских военных. [Эйяд..
Дата загрузки: 2021-07-28
[Эйяд аль-Ираки, житель Багдада]:
«Мы справимся; у нас сильная армия, которая может защитить страну и стабильность. Но есть определённый сценарий, нужно время».
[Али Сахеб, житель Багдада]:
«Мы беспокоимся по поводу графика вывода американских сил и передачи контроля иракской армии. Наша армия может победить всех, кто угрожает стабильности».
В понедельник президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Казыми подписали соглашение о выводе. Оно формально установило срок завершения военной миссии Вашингтона в Ираке на конец текущего года.
Сейчас в стране находится 2500 американских военных. Они нацелены на борьбу с остатками террористической группировки «Исламское государство», запрещённой в России и других странах.
После заключения соглашения военные США по-прежнему будут действовать там в качестве консультантов и полностью переключатся на обучение иракских военных вопросам самозащиты.
Ожидается, что это изменение на операциях почти не скажется, поскольку Соединённые Штаты ранее уже сосредоточились на обучении иракских сил.
Соглашение заключили в политически непростое время для иракского правительства. Премьер Аль-Казыми столкнулся с растущим давлением со стороны Ирана, а также военизированных группировок, которые выступают против военной роли США в стране.
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