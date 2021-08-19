Два крупнейших пожара в Калифорнии сдержать пока не удаётся

В США пытаются сдержать пожар «Калдор», который горит к востоку от Сакраменто в штате Калифорния. Вертолёты..

В США пытаются сдержать пожар «Калдор», который горит к востоку от Сакраменто в штате Калифорния. Вертолёты непрерывно набирают воду в озере Дженкинсон, а густой дым окутал многие районы округа Эль-Дорадо.

За несколько дней огонь распространился на территорию площадью более 21 тысячи гектаров. И сдержать его пока не удаётся.

Из нескольких городов эвакуировали более 11 тысяч человек. Десятки домов сгорели.

Этот временный центр Красный крест открыл примерно для 60 человек.

[Том Хоули, житель Калифорнии]:

«Мне впервые пришлось эвакуироваться. А я живу в том лесу последние 20 лет. Другим тоже пришлось это сделать. Всегда надеялся, что со мной такого не случится. Но ничего не поделаешь». [Филип Шивли, житель Калифорнии]:

«Таких эмоций я раньше не испытывал. Мы за 39 лет многое пережили. Но такого не было. Всё пропало, ничего не осталось». [Джессика Энгл, жительница Калифорнии]:

«Я просто не ожидала, что люди будут проезжать мимо и постоянно спрашивать: «Я могу чем-то помочь? Я могу помочь?» Если честно, предлагают столько помощи, что шестерым пришлось отказать. Просто невероятно».

Пожар «Калдор» – лишь один из многих на Западе США. При этом он один из двух самых масштабных. Второй – пожар «Дикси», бушующий с середины июля к северо-востоку от Сан-Франциско. По состоянию на среду, он вырос более чем до 250 тысяч гектаров.

Это второй по крупности пожар в истории Калифорнии, а также крупнейший в этом сезоне на Западе США.

Бедствие спровоцировала взрывоопасная смесь из сильных переменчивых ветров и высушенной растительности. В целом огонь уничтожил не менее 1200 домов и повредил ещё 16 тысяч. Около 29 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться из домов на хребте Сьерра-Невада.

При этом 48 тысяч домов по всей северной Калифорнии остались без электричества. Компания-оператор объявила, что приняла меры, поскольку линии электропередачи может повредить сильным ветром и огнём.

Обычно пик пожаров в Калифорнии наступает позже. Как ожидается, в этом году огонь уничтожит ещё больше территории, чем в прошлом. А

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