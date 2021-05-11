Фестиваль фламенко в испанском городе Херес-де-ла-Фронтера празднует 25-летие
На театральных сценах испанского города Херес-де-ла-Фронтера вновь танцуют фламенко. В прошлом году знаменитый фестиваль отменили из-за..
Дата загрузки: 2021-05-11
[Андрес Пенья, танцор]:
«Общение с публикой, со студентами, соприкосновение с фламенко очень необходимы всем. Все с нетерпением ждали открытия театров и того, чтобы жизнь начала возвращаться в прежнее русло».
Танцоры выступают после большого перерыва. Многие тяжело переносили вынужденное бездействие.
[Эва Ербабуэна, танцовщица]:
«В одночасье вам подрезают крылья, и свободы больше нет, потому что мы чувствуем себя свободными только на сцене. Я называю сцену храмом танца. Нам было очень сложно. Наш полёт прервали и в творческом аспекте, и в экономическом».
Фестиваль фламенко в этом городе уже стал традиционным. Его проводят четверть века.
[Исамай Бенавенте, организатор фестиваля]:
«25-летие культурного проекта – это повод для радости, праздника и гордости, ведь некоторые проекты рождаются, но потом исчезают. Проводить такой фестиваль очень важно и для города, и для культуры фламенко».
Во время фестиваля также проходят семинары, мастер-классы и танцевальные курсы.
[туристка из Мадрида]:
«Мне нравится фламенко. (Я приехала сюда), чтобы насладиться погодой, атмосферой праздника, больше узнать о фламенко и посмотреть выступления».
Музыка и песни фламенко внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Фестиваль в Хересе-де-ла-Фронтере продлится до 22 мая.
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