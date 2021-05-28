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Индийцы подкармливают оголодавших во время локдауна обезьян

Индийцы подкармливают оголодавших во время локдауна обезьян

Социальные работники и любители животных в индийском городе Гувахати подкармливают голодных обезьян. Помощь понадобилась из-за локдауна...

Дата загрузки: 2021-05-28

Социальные работники и любители животных в индийском городе Гувахати подкармливают голодных обезьян. Помощь понадобилась из-за локдауна. Его ввели в нескольких штатах, в том числе и в Ассаме, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Теперь по безлюдным улицам бродят сотни оголодавших животных. Обезьяны в Гувахати в основном живут у местного храма.

Их угощают нутом, фруктами и овощами.

[Раджкумар Джайн, соцработник]:
«Мы стараемся делать так, чтобы и люди, и животные получали еду в равном объёме. Никто не должен голодать. Мы приходим сюда с желанием сделать всё возможное, всё, что в наших силах».

Подобная ситуация складывается и в других городах Индии. Соцработникам и защитникам животных приходится подкармливать не только обезьян, но и бездомных собак, а также бродячих коров.
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