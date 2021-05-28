Индийцы подкармливают оголодавших во время локдауна обезьян
Социальные работники и любители животных в индийском городе Гувахати подкармливают голодных обезьян. Помощь понадобилась из-за локдауна...
Дата загрузки: 2021-05-28
Теперь по безлюдным улицам бродят сотни оголодавших животных. Обезьяны в Гувахати в основном живут у местного храма.
Их угощают нутом, фруктами и овощами.
[Раджкумар Джайн, соцработник]:
«Мы стараемся делать так, чтобы и люди, и животные получали еду в равном объёме. Никто не должен голодать. Мы приходим сюда с желанием сделать всё возможное, всё, что в наших силах».
Подобная ситуация складывается и в других городах Индии. Соцработникам и защитникам животных приходится подкармливать не только обезьян, но и бездомных собак, а также бродячих коров.
Короткая ссылка на эту страницу: