Индиец сделал золотую маску для лица с дезинфицирующим покрытием

Астролог Манодж Сенгар из северо-индийского города Канпур создал специальную золотую маску для лица. По его словам,..

[Манодж Сенгар, создатель золотой маски]:

«Это маска с дезинфицирующим покрытием. Некоторые дезинфицирующие средства вредны и даже не действуют, но это покрытие создано из профессиональных препаратов. Оно будет защищать более трёх лет и не испортится, даже если искупаться в Ганге».

Астролог Манодж Сенгар из северо-индийского города Канпур создал специальную золотую маску для лица. По его словам, она эффективно защищает от коронавируса.

Маска весит примерно 100 граммов и стоит полмиллиона рупий. Это 6700 долларов США. Астролог надеется вдохновить людей правильно носить эти защитные средства, не опуская их на подбородок. Он считает, что так можно будет сдержать очередную волну эпидемии.

Маски для лица с прошлого года стали неотъемлемым аксессуаром одежды в индийском обществе. При этом многие хотят, чтобы средство защиты было не только надёжным, но и красивым. Люди покупают маски с интересным дизайном, в том числе украшенные драгоценными камнями и металлами.

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