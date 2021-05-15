Телеканал NTD

Что делала фретка, чтобы привлечь внимание хозяина

Что делала фретка, чтобы привлечь внимание хозяина
Что делала фретка, чтобы привлечь внимание хозяина

Домашние хорьки или, как их ещё называют, фретки – игривы, любознательны и упрямы. В этом видео фретка требует, чтобы хозяин обратил внимание на её новорождённых детёнышей. Что она для этого делает, смотрите видео.

Малыши – около 5 см в длину и покрыты пухом. Они рождаются слепыми и глухими, без зубов. Слышать и видеть начинают в 4-5 недель.

Короткая ссылка на эту страницу:
Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...