Домашние хорьки или, как их ещё называют, фретки – игривы, любознательны и упрямы. В этом видео фретка требует, чтобы хозяин обратил внимание на её новорождённых детёнышей. Что она для этого делает, смотрите видео.
Малыши – около 5 см в длину и покрыты пухом. Они рождаются слепыми и глухими, без зубов. Слышать и видеть начинают в 4-5 недель.
Что делала фретка, чтобы привлечь внимание хозяина
Домашние хорьки или, как их ещё называют, фретки – игривы, любознательны и упрямы. В этом видео фретка требует, чтобы хозяин обратил внимание на её новорождённых детёнышей. Что она для этого делает, смотрите видео.