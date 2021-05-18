Медиамагнат Джимми Лай снова оказался на скамье подсудимых в Гонконге
Продемократические активисты Гонконга выступили перед зданием суда в преддверии очередного слушания. На скамье подсудимых в этот..
Дата загрузки: 2021-05-18
Продемократические активисты Гонконга выступили перед зданием суда в преддверии очередного слушания. На скамье подсудимых в этот раз девять человек, включая медиамагната Джимми Лая. Все они уже признали себя виновными в участии в несанкционированной акции протеста в октябре 2019 года. Это позволит им смягчить приговор. Возле здания суда собрались их сторонники.
[Альберт Хо, продемократический активист]:
«Мы жертвуем нашей свободой ради того, чтобы дать возможность большему числу людей высказаться в защиту свободы слова».
[Ён Сум, продемократический активист]:
«Они ограничивают свободу мирных демонстраций. Это очень важное базовое право, защищаемое Основным законом и Биллем о правах, поэтому мы твёрдо настаиваем на защите права людей на свободу мирных демонстраций и не сожалеем об этом».
[Эйвери Нг, продемократический активист]:
«Я спокоен. Я готов к любому исходу, включая тюрьму. Я просто надеюсь, что наши друзья на свободе смогут противостоять гонениям, которые происходят в Гонконге, особенно в отношении СМИ».
В понедельник фондовая биржа Гонконга приостановила торговлю акциями медиакомпании Next Digital, которая публикует продемократическую газету Apple Daily. Несколькими днями ранее власти заморозили активы основателя и владельца компании Джимми Лая.
Сделали это в соответствии с новым законом о национальной безопасности, который был введен здесь Пекином в 2020 году в ответ на массовые антиправительственные демонстрации годом ранее.
73-летний медиамагнат и защитник демократии Лай в настоящее время отбывает 14-месячный тюремный срок за участие в отдельных несанкционированных собраниях в 2019 году. Кроме того, против него выдвинуты обвинения в связях с иностранными силами.
Гонконг – это бывшая британская колония. В 1997 году Лондон передал его под управление Пекина. При этом, согласно договору о передаче, регион должен сохранять свою автономию и демократическую форму управления. Однако на деле местные жители недовольны всё более растущим влиянием коммунистической партии КНР.
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