Медиамагнат Джимми Лай снова оказался на скамье подсудимых в Гонконге

Продемократические активисты Гонконга выступили перед зданием суда в преддверии очередного слушания. На скамье подсудимых в этот..

Продемократические активисты Гонконга выступили перед зданием суда в преддверии очередного слушания. На скамье подсудимых в этот раз девять человек, включая медиамагната Джимми Лая. Все они уже признали себя виновными в участии в несанкционированной акции протеста в октябре 2019 года. Это позволит им смягчить приговор. Возле здания суда собрались их сторонники.

[Альберт Хо, продемократический активист]:

«Мы жертвуем нашей свободой ради того, чтобы дать возможность большему числу людей высказаться в защиту свободы слова». [Ён Сум, продемократический активист]:

«Они ограничивают свободу мирных демонстраций. Это очень важное базовое право, защищаемое Основным законом и Биллем о правах, поэтому мы твёрдо настаиваем на защите права людей на свободу мирных демонстраций и не сожалеем об этом». [Эйвери Нг, продемократический активист]:

«Я спокоен. Я готов к любому исходу, включая тюрьму. Я просто надеюсь, что наши друзья на свободе смогут противостоять гонениям, которые происходят в Гонконге, особенно в отношении СМИ».

В понедельник фондовая биржа Гонконга приостановила торговлю акциями медиакомпании Next Digital, которая публикует продемократическую газету Apple Daily. Несколькими днями ранее власти заморозили активы основателя и владельца компании Джимми Лая.

Сделали это в соответствии с новым законом о национальной безопасности, который был введен здесь Пекином в 2020 году в ответ на массовые антиправительственные демонстрации годом ранее.

73-летний медиамагнат и защитник демократии Лай в настоящее время отбывает 14-месячный тюремный срок за участие в отдельных несанкционированных собраниях в 2019 году. Кроме того, против него выдвинуты обвинения в связях с иностранными силами.

Гонконг – это бывшая британская колония. В 1997 году Лондон передал его под управление Пекина. При этом, согласно договору о передаче, регион должен сохранять свою автономию и демократическую форму управления. Однако на деле местные жители недовольны всё более растущим влиянием коммунистической партии КНР.

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