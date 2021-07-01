Суд в Гааге приговорил бывших соратников Милошевича к 12 годам

Суд в Гааге приговорил бывших югославских военных деятелей Йовицу Станишича и Франко Симатовича к 12 годам..

Суд в Гааге приговорил бывших югославских военных деятелей Йовицу Станишича и Франко Симатовича к 12 годам лишения свободы каждого. Их признали виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершённых во время войны в Югославии.

Эти преступления включают в себя убийства, депортации и насильственное перемещение хорватов и боснийских мусульман в ходе этнических чисток.

Станишич возглавлял Службу госбезопасности – своего рода тайную полицию, которая выполняла приказы Слободана Милошевича. Симатович был руководителем спецподразделения этой структуры.

[Бёртон Холл, председатель суда]:

«Суд установил, что обвиняемые оказывали практическую помощь в совершении убийств, насильственном перемещении и преследовании в боснийском городе Босански-Шамац. Их действия способствовали совершению этих преступлений. Суд считает, что они несут уголовную ответственность за пособничество и подстрекательство к преступлениям».

70-летний Станишич и 71-летний Симатович не признали себя виновными. Их адвокаты намерены подать апелляцию.

Экс-соратники Милошевича впервые попали под стражу в 2003 году. Их арестовали в ходе операции по расследованию убийства премьер-министра Сербии Зорана Джинджича.

В 2013-м Международный трибунал по бывшей Югославии их оправдал за недостаточностью доказательств. В 2015-м апелляционный суд отменил решение и направил дело на новое разбирательство.

В ходе югославских войн погибли от 130 до 160 тысяч человек, включая мирное население. Около 340 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома.

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