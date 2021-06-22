Тайваньские дипломаты покидают Гонконг

[Цю Дайсань, глава Совета по связям с материковым Китаем]:

«Цель администрации Гонконга – создавать политические препятствия с помощью заявления о политике одного Китая. Очевидно это делается, чтобы унизить наше национальное достоинство и заставить наших сотрудников подчиниться властям Пекина. Конечно, мы решительно отвергаем это».

Тайваньские дипломаты начали покидать своё представительство в Гонконге. Причиной стало то, что власти автономного региона КНР потребовали от них подписать документ, подтверждающий, что Тайвань является частью Китая.

Тайвань – это частично признанное государство, которое отделилось от КНР в прошлом столетии. В отличии от материкового Китая, на острове процветает демократия. Гонконг же – это бывшая британская колония, которую также в прошлом столетии передали под управление Пекина.

На бумаге Гонконг – это автономный регион, где должна действовать демократическая система управления. Однако по факту всё большее влияние здесь оказывает Пекин. Ситуация с правами человека в регионе особенно ухудшилась в прошлом году, когда компартия Китая напрямую приняла здесь закон о национальной безопасности, позволяющий арестовывает людей по размытым обвинениям в терроризме и сепаратизме и приговаривать их к длительным срокам заключения, вплоть до пожизненного.

Тайвань раскритиковал этот закон. Он также предложил всем гонконгцам убежище от преследований. Известен случай, когда более десяти гонконгских активистов пытались на лодке бежать на Тайвань. Однако их задержали и приговорили к длительным срокам.

Представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня сказал, что в представительстве Тайваня в Гонконге останется только местный персонал.

В прошлом месяце Гонконг приостановил работу своего Тайваньского представительства. Власти региона заявили, что это вызвано тем, что Тайвань поддерживает продемократических протестующих Гонконга.

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