Фестиваль на дне пересохшего Арала в Узбекистане проливает свет на экологическую катастрофу

Ржавые корабли посреди пустыни – необычное зрелище. Когда-то здесь находился узбекистанский морской порт Муйнак. Но в..

Ржавые корабли посреди пустыни – необычное зрелище. Когда-то здесь находился узбекистанский морской порт Муйнак. Но в результате экологической катастрофы Аральское море почти высохло и распалось на Большой и Малый Арал.

Внимание к этой проблеме привлекает музыкальный фестиваль «Стихия», который проходит ежегодно.

[Джорабек Абдулрахманов, Министерство туризма Узбекистана]:

«Подобные мероприятия прежде всего служат маркетингом. Маркетинговая работа здесь заключается в том, чтобы интерес людей повышать через музыку. То есть музыка служит мостом между людьми и экологией в целом».

Аральское море – это бывшее бессточное солёное озеро, находившееся на территории Узбекистана и Казахстана. В середине прошлого века оно было четвёртым по площади озером мира. В начале 60-х Арал начал быстро мелеть.

Специалисты называют несколько причин, в том числе – проект советских властей по увеличению производства хлопка в засушливом среднеазиатском регионе. На его осуществление в больших объёмах брали воду для орошения из рек Амударья и Сырдарья, которые впадали в озеро и питали его.

Фестиваль на месте бывшего порта Муйнак не ограничивается концертами. Организаторы предлагают гостям поучаствовать в высадке деревьев, чтобы превратить бесплодную пустыню в лес.

[Дильфуза Ктлымуратова, жительница Муйнака]:

«Высох Арал, осталось такое масштабное место, где поднимаются ветром солевые бури, песчаные бури. Иногда бывает летом, что невозможно глаза открыть. Это влияет на здоровье людей. И то, что с 2017 года проходят такие программы, то, что сажают саксаулы, – это уже какое-то продвижение, уже как будто чуточку (появились) свежий кислород и воздух».

Гости фестиваля также могут сходить в музей Аральского моря и увидеть, каким был этот регион раньше. До 70-х годов в озере обитали 34 вида рыб, более 20 из них были промысловыми. В Казахстане и Узбекистане рядом с Аралом работали рыбоприёмные пункты и рыбные заводы.

Сейчас площадь пересохшей части Аральского моря достигает примерно 40 тысяч квадратных километров. Это сопоставимо с площадью Швейцарии.

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