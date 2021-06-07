Трещины в стенах: таяние вечной мерзлоты в Якутии грозит катастрофой

Трещины в этом жилом доме в Якутске появились летом прошлого года. Всё произошло рано утром. Люди..

Трещины в этом жилом доме в Якутске появились летом прошлого года. Всё произошло рано утром. Люди побросали все вещи и просто выбежали на улицу.

Наталья Горохова – среди тех, кто был вынужден переехать. Спустя год она вернулась, чтобы посмотреть, насколько увеличились масштабы разрушения.

[Наталья Горохова, жительница Якутска]:

«Меня разбудила дочка и сказала: «Мама, что случилось с домом? Вставай, посмотри». Я встала, поглядела. Там уже начала обваливаться штукатурка, и с потолка начала сыпаться щебёнка».

Это не единственное здание Якутска, которое в последнее время было повреждено. Многие дома начинают деформироваться из-за разрушения несущих колонн.

Местные жители и экологи считают, что это частично происходит из-за таяния вечной мерзлоты.

[Раиса Горохова, жительница Якутска]:

«После экспертизы института исследовательского, которую назначили в нашей мэрии, узнали, что всё-таки это произошло из-за сточных вод и вод хозяйственных, которые накопились под домом».

В городе с 1941 года работает целый Институт мерзлотоведения. Сейчас он пытается разобраться в ситуации.

[Александр Фёдоров, сотрудник Института мерзлотоведения]:

«Температура меняется, глубина протаивания увеличивается летом. Когда глубина протаивания увеличивается и достигает подземных льдов в вечной мерзлоте, то идут просадки. И, конечно же, деградация вечной мерзлоты».

Директор «Центра экологического просвещения» Валентина Дмитриева говорит, что 25-30 лет назад земля в течение лета оттаивала на полтора метра. Сейчас же – на 3-5.

[Валентина Дмитриева, директор «Центра экологического просвещения»]:

«Как вы знаете, дома на вечной мерзлоте устанавливают именно на сваях. Они устанавливаются на сваях длиной 8 метров. Поэтому, если у нас повсеместно идёт оттайка до пяти метров, то есть у нас осталось до критической точки – три метра. То есть это вопрос времени».

По её словам, через 20, 50 или 70 лет 70% зданий города могут сложиться, как карточные домики.

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