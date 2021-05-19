Древние оливковые рощи Андалусии надеются включить в список ЮНЕСКО

Испания надеется, что древние оливковые рощи Андалусии попадут в список наследия ЮНЕСКО. Предполагается, что это сделает..

Испания надеется, что древние оливковые рощи Андалусии попадут в список наследия ЮНЕСКО. Предполагается, что это сделает плантации фермеров более прибыльными. Это также поддержит местную программу, которая направлена на увеличение биоразнообразия и экологичность.

В испанской Андалусии насчитывается более 200 тысяч гектаров оливковых рощ. В одной только провинции Хаэн – более 66 миллионов деревьев. Местные жители говорят, что это крупнейший в мире фермерский лес.

Здесь уже действует программа «Живая оливка», которую спонсирует ЕС. Она помогает восстановить биоразнообразие региона. Сегодня в 20 оливковых рощах обитает более 165 видов птиц и 58 видов муравьёв.

[Карлос Руис Гонсалес, представитель программы «Живая оливка»]:

«Оливковая роща – это одна из самых богатых экосистем с точки зрения биоразнообразия в ЕС и средиземноморье. Масштабы флоры и фауны просто поражают».

В программе участвует орнитологическая организация Seo Bird Life. За последние три года она смогла вернуть в рощи 12% видов пернатых. Она также обучает фермеров вести экологичное сельское хозяйство.

[Хосе Эухенио Гутьеррес, представитель Seo Bird Life]:

«Когда фермер присоединяется к программе по биоразнообразию, это приносит ему больше прибыли. У него появляются растения, которые удобряют землю бесплатно, насекомые, которые контролируют число вредителей. Нужно меньше затрат, меньше инвестиций в удобрения и фитосанитарные продукты».

Заявку в ЮНЕСКО продвигает Администрация города Хаэн. К ней присоединились и другие муниципалитеты. В целом их в регионе более 300. Решения со стороны организации ожидают не ранее лета 2023 года.

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